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У викритої на незаконному збагаченні голови МСЕК Миколаївщини син та чоловік – громадяни Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У викритої на незаконному збагаченні голови МСЕК Миколаївщини син та чоловік – громадяни Росії
Віра Бєлякова не приховувала, що її син за паспортом громадянин Росії
фото з відкритих джерел

Громадянами держави-агресорки є син посадовиці та чоловік, із яким вона намагалася розлучитися

У сім’ї керівниці МСЕК Миколаївщини Віри Бєлякової, яку нещодавно викрили правоохоронці на незаконному збагаченні, є громадяни Росії. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Королі та королеви МСЕК. Чи можна вірити деклараціям чиновників після такого?».

Джерела «Главкома» у правоохоронних органах розповіли: Олексію Максименку 24 роки; у нього є громадянство Росії, оформлене до початку повномасштабної війни.

Віра Бєлякова не приховувала, що її син за паспортом громадянин Росії. Чиновниця декларувала цю інформацію ще у 2015-2017 роках. Ба більше: її чоловік Геннадій Максименко також громадянин Росії.

Чоловік та син очільниці МСЕК Миколаївщини є громадянами Росії
Чоловік та син очільниці МСЕК Миколаївщини є громадянами Росії
дані з реєстру декларацій

Однак, коли у 2019 році Бєлякова очолила МСЕК, то чоловік зник з її декларації. До слова, жінка мала невдалу спробу розлучитися з чоловіком, але з невідомих причин Бєлякова передумала.

Крім цього, під час великої війни Віра Бєлякова, за даними слідства, з метою приховання нелегальних прибутків, купила і записала на 24-річного сина три квартири в Одесі.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Миколаївської прокуратури у ході розслідування корупційної схеми ухилення від мобілізації проведено обшуки в очільниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи. 

Зазначається, що під час обшуків за кількома адресами у керівниці Миколаївської обласної МСЕК та її сина – інтерна медичного вишу, знайдено понад $450 тис. та колекцію ювелірних виробів. Також у її сина вилучено паспорт громадянина Росії, який був отриманий у колишньому генконсульстві РФ в Одесі.

Нагадаємо, Центральну медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) планують ліквідувати до кінця поточного тижня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Медико-соціальні експертні комісії станом на 1 січня 2025 року як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність, їхні функції передадуть кластерним і надскластерним лікарням.

22 жовтня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Згідно з указом, Пенсійний фонд, Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Служба безпеки у тижневий строк проведуть аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовим особам державних органів. 

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій(МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

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Теги: Миколаїв жінка чоловік громадянство

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