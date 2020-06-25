Угорщина відкриває всі пропускні пункти на кордоні з Україною



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Українці зможуть в’їхати на територію Угорщини з транзитною метою, або ж максимум на 24 години на 30 кілометрів вглиб території країни - голова МЗС Угорщини

На кордоні України та Угорщини почнуть працювати п'ять пунктів пропуску, тоді як зараз працює лише один, - Сійятро

Угорщина з понеділка, 29 червня, відкриє усі пропускні пункти на кордоні з Україною. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час брифінгу за підсумками зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє «Європейська правда».

За словами Сійярто, на кордоні України та Угорщини почнуть працювати п'ять пунктів пропуску, тоді як зараз працює лише один.

«Громадяни України зможуть в’їхати на територію Угорщини з транзитною метою, або ж максимум на 24 години на 30 кілометрів вглиб території країни», - поінформував голова МЗС Угорщини.

Сійятро додав, що з 29 червня цей режим залишиться чинним, з єдиною відмінністю у тому, що працювати буде не один, а усі п'ять пунктів пропуску.

Як повідомлялося, у МЗС анонсували зустріч Зеленського і Орбана у липні цього року.

Зазначимо, у Києві 25 червня відбулося четверте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що на зустрічі з головою зовнішньополітичного відомства Угорщини Петером Сіятро говоритимуть розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Угорщиною, що дозволить пом’якшити негативні економічні наслідки коронавірусної кризи для громадян.

Також нагадаємо, що парламент Угорщини проголосував за закінчення надзвичайних повноважень Орбана.

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