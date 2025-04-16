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Відомий військовий запропонував, як збільшити кількість добровольців на фронті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Відомий військовий запропонував, як збільшити кількість добровольців на фронті
Аеророзвідник вважає, що Україна з-за кордону на місяць може набирати людей тисячами
Фото Ігоря Луценка

Ігор Луценко: «Росія приганяє літак у Латинську Америку, набирає людей і до себе везе. Ми так само могли би…»

Україна має велику потребу у мобілізаційному ресурсі, а багато іноземців хочуть вступити до лав ЗСУ. Перегородою виступає Європейський Союз, який блокує їхній «коридор» до України. За правильного підходу наша країна мала б змогу залучати іноземних добровольців тисячами за місяць. Про це розповідає політик, громадський активіст, а тепер аеророзвідник Ігор Луценко у розмові з «Главкомом».

«Як потрапити людям до України з Африки, з Латинської Америки? Ніяк. Ніяк не потрапиш, якщо Європа їх не пустить. А тільки з Європи вони можуть до нас заїхати. А Європа дуже часто не пускає, бо бачить для себе ризики. Африканців, латиноамериканців не пускають», – говорить фахівець.

Військовий додає, що були деякі випадки, коли добровольців з Африки та Латинської Америки, які виявляли бажання приїхати служити у лавах ЗСУ, європейські країни відмовили у транзиті до України. Він наголошує, що цих випадків достатньо, щоб це стало проблемою, яку треба вирішувати на рівні МЗС, яка зможе забезпечити таким особам «коридор» у Європі.

«Зараз потрібна робота Міністерства фінансів, аби під цих людей виділити кошти. Як Росія робить? Росія приганяє літак у Латинську Америку, набирає людей і до себе везе. Чи ми так само могли б у Краків привезти людей і під нашим наглядом їх завести в Україну, аби ЄС не хвилювався з цього приводу? Цілком», – зазначає Ігор Луценко.

Таким чином Україна з-за кордону змогла б набирати тисячі людей, бо нинішнє грошове забезпечення в армії є достатньою, щоб у великої кількості іноземців з’явилося бажання вступити до лав ЗСУ.

Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з Ігорем Луценком, піднявши усі нагальні питання російсько-української війни. За його словами еліта принципово відмовляється воювати – це найглибший моральний розлом суспільства. А близько 80% уражень ворожих позицій і техніки нині завдають наші дрони. Через масову присутність цієї зброї на фронті і її високий технічний рівень (апарати з оптоволокном, штучним інтелектом) нинішні бойові дії він називає війною дронів.

Раніше кабінет міністрів спростив процедуру залучення іноземних добровольців до лав української армії. З початку великої війни до лав ЗСУ долучилися близько 20 тис. іноземних добровольців.

До слова в інтернаціональному легіоні за Україну воюють представники 30 країн: від Білорусі до Фарерських островів. За словами командира підрозділу Олександра Якимовича, у кожного з легіонерів є своя мотивація воювати проти Росії.

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Теги: мобілізація добровольці іноземці

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