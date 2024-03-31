Україна не відкриє кордони навіть після завершення війни: мережею шириться черговий фейк

У мережі шириться фейк за участі Єрмака

Заяву про закриті кордони буцімто зробив голова Офісу президента Андрій Єрмак

Україна не буде відкривати кордони навіть після завершення війни, а воєнний стан продовжить діяти. Таку заяву буцімто зробив голова Офісу президента Андрій Єрмак у інтерв’ю виданню Politico. Її розповсюдили анонімні Телеграм-канали та деякі українські блогери у соцмережах. Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За даними Центру, на сайті Politico немає подібних заяв від голови Офісу президента. Також на фейк відреагувала старша радниця керівника ОП Дарія Зарівна.

«У соцмережах розповсюджують фейк з буцімто цитатою керівника Офісу Андрія Єрмака виданню Politico, яка є цілковито і повністю вигаданою. Жодних таких коментарів Андрій Єрмак не давав. Завжди перевіряйте інформацію!».

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