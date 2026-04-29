Росіяни влучили безпілотником по АЗС в Харкові

Сьогодні, 29 квітня, російський безпілотник «Молнія» вдарив по АЗС в Індустріальному районі Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Міський голова наголосив, що наслідки удару уточнюються.

Нагадаємо, у Харкові зафіксовано влучання п’яти дронів. Під ударом опинилися Немишлянський, Основ’янський і Слобідський райони.

Також у ніч проти 29 квітня окупанти атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади. Унаслідок цього у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі.

Зауважимо, уночі 29 квітня російська терористична армія здійснила атаку по території Ізмаїльського району. Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури на території міста Ізмаїл.

Як повідомлялося, уночі росіяни атакували Україну 171 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

До слова, вдень 28 квітня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків та влучання у Шевченківському та Солом’янському районах міста.