Росіяни влучили безпілотником по АЗС в Харкові

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Росіяни влучили безпілотником по АЗС в Харкові
колаж: glavcom.ua (ілюстративний)

Наслідки удару уточнюються

Сьогодні, 29 квітня, російський безпілотник «Молнія» вдарив по АЗС в Індустріальному районі Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Міський голова наголосив, що наслідки удару уточнюються.

Нагадаємо, у Харкові зафіксовано влучання п’яти дронів. Під ударом опинилися Немишлянський, Основ’янський і Слобідський райони.

Також у ніч проти 29 квітня окупанти атакували цивільну інфраструктуру Шосткинської громади. Унаслідок цього у житловому секторі здійнялися масштабні пожежі.

Зауважимо, уночі 29 квітня російська терористична армія здійснила атаку по території Ізмаїльського району. Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури на території міста Ізмаїл.

Як повідомлялося, уночі росіяни атакували Україну 171 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

До слова, вдень 28 квітня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків та влучання у Шевченківському та Солом’янському районах міста.

Теги: Харків війна АЗС

Росіяни влучили безпілотником по АЗС в Харкові
Росіяни влучили безпілотником по АЗС в Харкові
Нічна атака окупантів: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Нічна атака окупантів: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Карта бойових дій в Україні станом на 29 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 квітня 2026 року
РФ вдарила по Шосткинській громаді дронами і ракетою: загинула жінка, є постраждалі
РФ вдарила по Шосткинській громаді дронами і ракетою: загинула жінка, є постраждалі
Втрати ворога станом на 29 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

