Норвегія озвучила терміни готовності F-16 для України

Перші винищувачі вже передані Києву та проходять ремонт і підготовку за кордоном

Перші з шести винищувачів F-16, які Норвегія передала Україні, незабаром будуть готові до виконання бойових завдань. Про це повідомляє «Главком».

За словами прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре, літаки вже формально перебувають у власності України, однак наразі проходять технічне обслуговування та підготовку.

«Норвегія передала Україні шість літаків F-16. Це літаки, які вже не використовувалися у Норвегії – тому що у нас вже декілька років є F-35. Вони потребували значних ремонтів і приготувань для того, щоб надійти на озброєння українських Повітряних сил… Ці літаки – вже у власності України, їх ремонтують і обслуговують техніки у Бельгії, за угодою, укладеною за участі США та України. Думаю, перші з цих літаків будуть готові виконувати завдання скоро», – сказав Стьоре.

Прем’єр уточнив, що ремонт і технічне обслуговування винищувачів тривають у Бельгії, однак точних строків завершення робіт не назвав.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Стортингу Норвегії Масудом Гарахані та лідерами політичних партій. Під час переговорів глава держави подякував норвезьким парламентарям за підтримку України протягом усіх років російської агресії.

До слова, що після завершення зустрічей у Норвегії Зеленський вирушить до Італії. Там у нього заплановані зустрічі з італійським президентом Серджо Маттареллою та головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Після зустрічі Зеленський і Мелоні поспілкуються із журналістами.