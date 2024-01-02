Україна повернула юнака, якого окупанти депортували з Маріуполя під Москву

17-річного Олександра росіяни незаконно вивезли ще у квітні 2022 року

Позаторік російські загарбники депортували юнака з тимчасово окупованого Маріуполя до населеного пункту під Москвою. Нині хлопець уже перебуває в Україні. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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У відомстві розповіли, що історія 17-річного Олександра, якого вдалося повернути в Україну, розпочалася ще у квітні 2022 року. Тоді хлопця у складі групи, де налічувалася 31 дитина, вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя під Москву. Переважна більшість дітей із тієї групи були сиротами або позбавленими батьківського піклування.

«Напередодні Нового року до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції звернулася громадська діячка, яка опікується поверненням дітей. І ось нова маленька перемога. Зараз Олександр вже у Києві. Він п’ятий із цієї групи, кого вдалося повернути. За майже два роки на чужині досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що 22 грудня в Україну з Росії вдалося повернути чотирьох українських громадян.

Крім того, 22 грудня на підконтрольну Україні територію повернуто тіла 66 воїнів, загиблих у боях з російськими окупантами.