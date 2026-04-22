Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна розпочала перекачування нафти трубопроводом «Дружба»

Наталія Порощук
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна розпочала перекачування нафти трубопроводом «Дружба»
Україна завершила ремонт ділянки нафтопроводу «Дружба»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Деніса Сакова наголосила, що відновлення відбору та постачання до Словаччини очікується завтра

Україна почала прокачувати нафту через нафтопровід «Дружба». Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр Словаччини Деніса Сакова, передає «Главком».

«За інформацією «Укртранснафти», сьогодні вранці розпочалося наповнення нафтою та підвищення тиску в нафтопроводі «Дружба» на українській стороні з Білорусі», – йдеться у повідомленні.

Україна розпочала перекачування нафти трубопроводом «Дружба» фото 1

Деніса Сакова наголосила, що відновлення відбору та постачання до Словаччини очікується завтра, 23 квітня, вранці.

Нагадаємо, Україна завершила ремонт ділянки нафтопроводу «Дружба», яка була пошкоджена внаслідок російського удару. Про це повідомив президент Володимир Зеленський 21 квітня.

Зокрема, повідомлялося, що Україна відновить транспортування російської нафти трубопроводом «Дружба» у середу, 22 квітня. Очікується, що станеться це другій половині дня.

До слова, 21 квітня очільник МЗС України Андрій Сибіга зауважив, що Україна отримала від ЄС запит щодо відновлення транзиту нафтопроводом «Дружба». 

Читайте також:

Теги: нафта Словаччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua