Україна розпочала перекачування нафти трубопроводом «Дружба»

Україна почала прокачувати нафту через нафтопровід «Дружба». Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр Словаччини Деніса Сакова, передає «Главком».

«За інформацією «Укртранснафти», сьогодні вранці розпочалося наповнення нафтою та підвищення тиску в нафтопроводі «Дружба» на українській стороні з Білорусі», – йдеться у повідомленні.

Деніса Сакова наголосила, що відновлення відбору та постачання до Словаччини очікується завтра, 23 квітня, вранці.

Нагадаємо, Україна завершила ремонт ділянки нафтопроводу «Дружба», яка була пошкоджена внаслідок російського удару. Про це повідомив президент Володимир Зеленський 21 квітня.

Зокрема, повідомлялося, що Україна відновить транспортування російської нафти трубопроводом «Дружба» у середу, 22 квітня. Очікується, що станеться це другій половині дня.

До слова, 21 квітня очільник МЗС України Андрій Сибіга зауважив, що Україна отримала від ЄС запит щодо відновлення транзиту нафтопроводом «Дружба».