17 квітня Тегеран відновив судноплавство через Ормузьку протоку на час перемир’я між Ізраїлем та Ліваном, однак уже 18 квітня знову заблокував його

Тегеран поставив Вашингтону ультиматум

Іран знову закрив Ормузьку протоку через морську блокаду США. Про це вранці 18 квітня повідомив Центр командування Ірану, передає «Главком».

«Іран, дотримуючись попередніх домовленостей, досягнутих на переговорах, добросовісно погодився дозволити обмеженій кількості нафтових танкерів та комерційних суден проходити через Ормузьку протоку керованим чином, але, на жаль, американці, неодноразово порушуючи обіцянки, продовжують вчиняти піратство під виглядом так званої блокади», – йдеться в повідомленні.

Ормузька протока знову перейшла під суворе управління та контроль збройних сил Ірану.

«Доки Сполучені Штати не скасують обмеження на рух суден з Ірану та до нього, ситуація в Ормузькій протоці залишатиметься суворо контрольованою та без змін», – наголосив Центр командування Ірану.

Нагадаємо, напередодні спікер парламенту Ірану попередив, що Тегеран закриє Ормузьку протоку, якщо США не знімуть блокаду іранських портів, відкинувши нещодавні заяви президента США Дональда Трампа як «хибні».

До цього президента США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social написав, буцімто Іран погодився ніколи більше не закривати Ормузьку протоку.

Як відомо, 16 квітня президент Лівану Джозеф Аун та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу домовилися про десятиденне перемирʼя. Після цього Іран заявив, що розблокував Ормузьку протоку для всіх комерційних суден.

До слова, високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності. Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США. Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.