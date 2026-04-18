Іран знову закрив Ормузьку протоку

Єлизавета Жабська
17 квітня Тегеран відновив судноплавство через Ормузьку протоку на час перемир’я між Ізраїлем та Ліваном, однак уже 18 квітня знову заблокував його
Тегеран поставив Вашингтону ультиматум

Іран знову закрив Ормузьку протоку через морську блокаду США. Про це вранці 18 квітня повідомив Центр командування Ірану, передає «Главком».

«Іран, дотримуючись попередніх домовленостей, досягнутих на переговорах, добросовісно погодився дозволити обмеженій кількості нафтових танкерів та комерційних суден проходити через Ормузьку протоку керованим чином, але, на жаль, американці, неодноразово порушуючи обіцянки, продовжують вчиняти піратство під виглядом так званої блокади», – йдеться в повідомленні.

Ормузька протока знову перейшла під суворе управління та контроль збройних сил Ірану.

«Доки Сполучені Штати не скасують обмеження на рух суден з Ірану та до нього, ситуація в Ормузькій протоці залишатиметься суворо контрольованою та без змін», – наголосив Центр командування Ірану.

Нагадаємо, напередодні спікер парламенту Ірану попередив, що Тегеран закриє Ормузьку протоку, якщо США не знімуть блокаду іранських портів, відкинувши нещодавні заяви президента США Дональда Трампа як «хибні».

До цього президента США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social написав, буцімто Іран погодився ніколи більше не закривати Ормузьку протоку. 

Як відомо, 16 квітня президент Лівану Джозеф Аун та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу домовилися про десятиденне перемирʼя. Після цього Іран заявив, що розблокував Ормузьку протоку для всіх комерційних суден.

До слова, високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності. Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США. Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.

Читайте також

Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та Росії: головне за ніч 18 квітня
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та Росії: головне за ніч 18 квітня
Сьогодні, 06:01
Свириденко зустрілася з міністром фінансів США
Свириденко зустрілась з главою Мінфіну США: ключова тема – санкції проти РФ
15 квiтня, 22:30
Трамп попередив Китай про великі проблеми у разі поставок зброї Ірану
Трамп попередив Китай про великі проблеми у разі поставок зброї Ірану
12 квiтня, 01:58
Андрій Сибіга: «Американська рішучість працює»
Україна відреагувала на мирну угоду між США та Іраном
8 квiтня, 09:37
У Перській затоці розбився американський штурмовик A-10: пілота врятовано
У Перській затоці розбився американський штурмовик A-10: пілота врятовано
3 квiтня, 22:49
Трамп знову націлився на Гренландію
Трамп знову націлився на Гренландію
2 квiтня, 14:13
Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану – гей
Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану – гей
27 березня, 01:31
Чому Трамп не зміг передбачити наслідки війни з Іраном? Пояснення NYT
Чому Трамп не зміг передбачити наслідки війни з Іраном? Пояснення NYT
26 березня, 01:45
Джо Кент з'явився на «Шоу Такера Карлсона»
Кент: Розвідка не підтверджувала підготовку масштабної атаки Ірану на США
19 березня, 01:58

Іран знову закрив Ормузьку протоку
США дали зелене світло на продаж російської нафти: до коли діятиме виняток
США дали зелене світло на продаж російської нафти: до коли діятиме виняток
США продовжили дозвіл на торгівлю російською нафтою для стабілізації ринку
США продовжили дозвіл на торгівлю російською нафтою для стабілізації ринку
Ціни на пальне різко обвалилися після відкриття Ормузької протоки
Ціни на пальне різко обвалилися після відкриття Ормузької протоки
Відкриття Ормузької протоки не зупинить кризу: ринок палива отримав прогноз
Відкриття Ормузької протоки не зупинить кризу: ринок палива отримав прогноз
«Усе летить коту під хвіст». Російський академік, який розкритикував Путіна, зірвав овації
«Усе летить коту під хвіст». Російський академік, який розкритикував Путіна, зірвав овації

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
