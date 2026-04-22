Коли Україна відновить транспортування нафти «Дружбою»: Reuters назвав дату

Нафтопровід «Дружба» готовий до відновлення роботи після ремонту

Україна відновить транспортування російської нафти трубопроводом «Дружба» у середу, 22 квітня. Очікується, що станеться це другій половині дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначається, Київ прагне отримати доступ до кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро, який йому терміново необхідний. «Початок перекачування нафти заплановано на завтра в обідню пору», – сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела, першу заявку на транзит уже подала угорська нафтова компанія MOL. «MOL уже подала запити на перші обсяги, які будуть розподілені в рівних пропорціях між Угорщиною та Словаччиною», – розповів він.

Нагадаємо, Україна завершила ремонт ділянки нафтопроводу «Дружба», яка була пошкоджена внаслідок російського удару. Нафтопровід може відновити функціонування.

«Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба», що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання», – наголосив глава держави.

Як повідомлялося, Україна отримала від ЄС запит про відновлення транзиту нафтопроводом «Дружба».

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про готовність зняти вето з виділення Україні кредиту від ЄС у розмірі €90 млрд. Головною умовою Будапешта було відновлення транзиту нафти територією України через трубопровід «Дружба».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення експорту російської нафти через нафтопровід «Дружба» не впливає на світовий ринок, оскільки обсяги малі.