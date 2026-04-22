Головна Країна Політика
search button user button menu button

Коли Україна відновить транспортування нафти «Дружбою»: Reuters назвав дату

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як пише агентство, Україна відновить постачання нафти 22 квітня у другій половині дня
фото: Reuters

Нафтопровід «Дружба» готовий до відновлення роботи після ремонту

Україна відновить транспортування російської нафти трубопроводом «Дружба» у середу, 22 квітня. Очікується, що станеться це другій половині дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначається, Київ прагне отримати доступ до кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро, який йому терміново необхідний. «Початок перекачування нафти заплановано на завтра в обідню пору», – сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела, першу заявку на транзит уже подала угорська нафтова компанія MOL. «MOL уже подала запити на перші обсяги, які будуть розподілені в рівних пропорціях між Угорщиною та Словаччиною», – розповів він.

Нагадаємо, Україна завершила ремонт ділянки нафтопроводу «Дружба», яка була пошкоджена внаслідок російського удару. Нафтопровід може відновити функціонування.

«Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба», що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання», – наголосив глава держави.

Як повідомлялося, Україна отримала від ЄС запит про відновлення транзиту нафтопроводом «Дружба».

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про готовність зняти вето з виділення Україні кредиту від ЄС у розмірі €90 млрд. Головною умовою Будапешта було відновлення транзиту нафти територією України через трубопровід «Дружба».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення експорту російської нафти через нафтопровід «Дружба» не впливає на світовий ринок, оскільки обсяги малі.

Читайте також:

Теги: нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua