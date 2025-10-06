Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибухи у Білгороді: у місті перебої з електропостачанням (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Вибухи у Білгороді: у місті перебої з електропостачанням (відео)
Наразі інформація про жертви та постраждалих уточнюється
колаж: glavcom.ua

Вибухи у російському Білгороді: Уражено місцеву ТЕЦ, спостерігаються перебої зі світлом

У російському Білгороді знову пролунали вибухи на тлі оголошеної ракетної небезпеки. За попередньою інформацією, ураження зазнала місцева Теплоелектроцентраль (ТЕЦ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+.

Місцеві мешканці повідомляють, що після серії вибухів у місті та регіоні спостерігаються перебої з електроенергією. Місцева влада поки що не надала офіційних коментарів щодо причин та наслідків вибухів, а також щодо ступеня руйнувань на критичному енергетичному об'єкті.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Наразі інформація про жертви та постраждалих уточнюється.

Як відомо, у ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України здійснили низку успішних ударів. Зокрема Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження заводу з виробництва вибухівки і боєприпасів та комплексу з перевалки нафти і нафтопродуктів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Сили оборони уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства «Завод ім. Я.М. Свердлова» на території РФ. Завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин і відіграє критичну роль у спорядженні боєприпасів для російської армії.

Читайте також:

Теги: ТЕС росія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін заявив, що всі країни НАТО вже воюють з Росією
«НАТО розв'язало війну з РФ» – нова порція шизофренії від Путіна
3 жовтня, 11:17
Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу
Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу союзники
12 вересня, 22:30
Росіяни прагнуть зробии ЗАЕС інструментом шантажу
Що задумали окупанти? Експерт з енергетики оцінив імовірність аварії на ЗАЕС
6 вересня, 18:14
Зеленський розповів, що у якийсь момент Росія почала використовувати свої енергоносії, як інструмент тиску
Зеленський відповів, чому Європа продовжує купувати російські енергоресурси
17 вересня, 00:07
У школі учнів навчають керувати квадрокоптерами та однокрилими дронами
Литва відкрила першу школу дронів поруч з Калінінградом
17 вересня, 13:29
Сенатори США пропонують щоквартально передавати Україні заморожені активи Росії
Сенатори США пропонують щоквартально передавати Україні заморожені активи Росії
21 вересня, 05:32
У Росії масово закриваються АЗС через дефіцит пального
У Росії масово закриваються АЗС через дефіцит пального
27 вересня, 04:36
Слідство у справі триває
У Москві затримано контролера держсистеми бронювання авіаквитків
3 жовтня, 10:48
Міноборони Угорщини прокоментувало інформацію про заліт своїх дронів до України
Міноборони Угорщини прокоментувало інформацію про заліт своїх дронів до України
26 вересня, 21:59

Соціум

Вибухи у Білгороді: у місті перебої з електропостачанням (відео)
Вибухи у Білгороді: у місті перебої з електропостачанням (відео)
Православна церква – без Кирила. Казахстанський опозиціонер просить допомоги у ПЦУ
Православна церква – без Кирила. Казахстанський опозиціонер просить допомоги у ПЦУ
У Британії знайдено комарів, які переносять три види небезпечних вірусів
У Британії знайдено комарів, які переносять три види небезпечних вірусів
Поліція Британії отримає нові повноваження для обмеження пропалестинських протестів
Поліція Британії отримає нові повноваження для обмеження пропалестинських протестів
В Алабамі озброєні чоловіки влаштували стрілянину в натовпі: двоє загиблих, 12 поранених
В Алабамі озброєні чоловіки влаштували стрілянину в натовпі: двоє загиблих, 12 поранених
Непал потерпає від повеней та зсувів: щонайменше 47 загиблих
Непал потерпає від повеней та зсувів: щонайменше 47 загиблих

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua