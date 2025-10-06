Вибухи у Білгороді: у місті перебої з електропостачанням (відео)

Вибухи у російському Білгороді: Уражено місцеву ТЕЦ, спостерігаються перебої зі світлом

У російському Білгороді знову пролунали вибухи на тлі оголошеної ракетної небезпеки. За попередньою інформацією, ураження зазнала місцева Теплоелектроцентраль (ТЕЦ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+.

Місцеві мешканці повідомляють, що після серії вибухів у місті та регіоні спостерігаються перебої з електроенергією. Місцева влада поки що не надала офіційних коментарів щодо причин та наслідків вибухів, а також щодо ступеня руйнувань на критичному енергетичному об'єкті.

Наразі інформація про жертви та постраждалих уточнюється.

Як відомо, у ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України здійснили низку успішних ударів. Зокрема Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження заводу з виробництва вибухівки і боєприпасів та комплексу з перевалки нафти і нафтопродуктів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Сили оборони уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства «Завод ім. Я.М. Свердлова» на території РФ. Завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин і відіграє критичну роль у спорядженні боєприпасів для російської армії.