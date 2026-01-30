Головна Гроші Особисті фінанси
Приватизацію житла від держави буде скасовано: названо терміни та альтернативи

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Приватизацію житла від держави буде скасовано: названо терміни та альтернативи
Доступне житло, це житло, яке особи, що стоять у черзі на поліпшення житлових умов, зможуть придбати на пільгових умовах
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Ні держава, ні громади практично не мають житлових фондів, з якого можна було б надавати житло тим, хто потребує поліпшення житлових умов

В Україні скасують приватизацію житла, отриманого від держави. Адже без цього держава не зможе створити фонд житла, з якого воно надаватиметься у соціальну оренду громадяням, які потребують поліпшення житлових умов. Очікується, що заборона приватизації відбудеться через рік після того, як закон, який серед іншого передбачає і цю норму, вступить в силу. Наразі він очікує на підпис президента. Про це виданню «Главком» повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Шуляк пояснила, що йдеться про ухвалений у другому читанні законопроєкт №12377 – «Про основні засади житлової політики», який Рада підтримала у другому читанні 13 січня. Цей законопроєкт розпочинає масштабну реформу житлової сфери в Україні, оскільки зараз вона функціонує за Житловим Кодексом, ухваленим ще у 1983 році, який абсолютно не враховує сучасні реалії і потреби житлової сфери. Один з ключових пунктів, ухваленого законопроєкту – скасувати цей Житловий Кодекс, оскільки наслідком його дії стали квартирні черги, в яких у різні часи стояло за різними оцінками біля 1,2 млн громадян, і які вже давно майже не рухаються.

«Не рухаються, оскільки у держави немає такого житлового фонду, за рахунок ці черги могли б рухатись. Логіка наступна – за Житловим Кодексом 1983 року, держава давала громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, житло для пожиттєвого проживання. Підкреслю – для проживання, а не у власність. Таке житло люди отримувати на підставі ордерів, отримувати у пожиттєве користування і воно переходило спадок. Але продати або подарувати таке житло не міг, оскільки ним володіла держава. Все змінилося у 90-тих роках минулого століття, коли розпочалася приватизація», – пояснила Шуляк.

Як наслідок, додала вона, ні держава, ні громади практично не мають житлових фондів, з якого можна було б надавати житло тим, хто потребує поліпшення житлових умов. Тому одним із пунктів законопроєкту стає заборона приватизувати житло, яке отримане від держави на підставі ордерів. Інакше, підкрестила Шуляк, ця система просто не працюватиме – держава і надалі роздаватиме житло безкоштовно, а її житловий фонд так ніколи і не наповниться.

«А значить, і квартирні черги не рухатимуться. Держава не може щорічно будувати таку кількість житла, реальні цифри – не більше 100 квартир, які видаються «черговикам» щорічно. І люди, які їх отримують, одразу ці квартири приватизовують. Замкнуте коло. Навіть у країнах ЄС держава не «роздає» квартири у приватну власність безкоштовно», – наголосила Шуляк.

Натомість, пояснила вона, завдяки ухваленню законопроєкту №12377, який запустить житлову реформу, людям, які стоять у квартирних чергах запропонують реальні шляхи вирішення свого житлового питання і їх буде декілька.

По-перше, житло у власність від держави деякі категорії громадян все ще зможуть отримувати. Йдеться про 4 категорії населення – військовослужбовці, рятувальники, поліцейські та діти-сироти. Для всіх інших громадян, які, фактично, безнадійно стоять у квартирних чергах, запровадять дві нові форми житла – доступне і соціальне житло.

 «Доступне житло, це житло, яке особи, що стоять у черзі на поліпшення житлових умов, зможуть придбати на пільгових умовах – за рахунок низки механізмів, які запроваджуються. Йдеться про кілька пільгових іпотек, оновлений механізм житлово-будівельних кооперативів, лізинг тощо. Соціальне житло – це житло, яким можна буде користуватись тимчасово на умовах так званої соціальної оренди», – пояснила Шуляк.

Ще один інструмент, який запроваджується – оренда з правом викупу. Це житло, яке після 10 років оренди, можна буде отримати у власність, але цим правом можна буде скористатися тільки один раз. Платежі, які сплачував орендар за цей період, йтимуть у спеціальний револьверний фонд, з якого будуватимуться нове соціальне житло. У цей же фонд йтимуть платежі і за соціальну оренду, яка для кожної родини буде вираховуватися окремо, оскільки має складати не більше ніж 30% доходу родини.

Нагадаємо, через високі безпекові ризики та обмежену платоспроможність людей, Україні потрібна збалансована система доступу до житла, яка не зводиться лише до іпотеки.

