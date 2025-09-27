Головна Світ Соціум
У Кенії викрито мережу, яка вербувала чоловіків для участі у війні на боці Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Громадяни Кенії, якого нещодавно взяли у полон українські захисники
скріншот з відео

Кенійців заманювали обіцянками високооплачуваної роботи в РФ, але після прибуття у країну, відправляли на війну проти України

У Кенії правоохоронці викрили злочинну мережу, яка займалася вербуванням місцевих чоловіків для участі у війні на боці Росії. Про це інформує «Главком» із посиланням на Standard.

Вербувальники заманювали кенійців обіцянками високооплачуваної роботи в РФ. Однак, після прибуття до Росії, чоловіків примушували підписувати контракти зі збройними силами країни-агресорки.

За оформлення віз та організацію поїздки завербовані чоловіки платили значні суми – до $17,8 тис. Тих, хто не дотримувався встановлених термінів, додатково штрафували.

Нещодавно поліція виявила 21 громадянина Кенії в готелі міста Аті-Рівер, де вони чекали на відправлення до Росії. У виданні також зазначають, що частина чоловіків, яких ця мережа раніше відправила на війну, отримала поранення або ж взагалі не повернулася додому.

Нагадаємо, у смузі відповідальності 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на Вовчанському напрямку українські захисники взяли в полон громадянина Кенії.

Полоненого звуть Еванс, він легкоатлет із Кенії.

«Його спортивний агент запропонував йому та ще трьом кенійцям туристичну поїздку до Санкт-Петербурга, яку фінансувала РФ. Під кінець подорожі людина, яка супроводжувала групу, запропонувала іноземцям залишитись у РФ та працевлаштуватись. Підписавши папери, написані російською мовою, сам того не знаючи, як запевняє полонений, він став російським військовим», – розповіли у 57 бригаді.

Прибувши до військового табору та зрозумівши, що має бути військовим, Еванс спробував відмовитись від запропонованої роботи, та йому сказали, що він вже підписав контракт і нічого не можна змінити, але якщо він відмовиться виконувати завдання – його розстріляють.

До слова, ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського мотогонщика.

Теги: росія війна поліція Кенія

