У Кракові голубів годуватимуть контрацептивами: місто впроваджує «пташине планування сім'ї»

У Кракові в корм голубів додаватимуть контрацептиви, щоб зменшити народжуваність птахів

У місті Краків розпочали пілотний проєкт контролю народжуваності голубів. Тепер у спеціальні годівниці щодня додаватимуть препарат із протизаплідною дією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu Agency.

Як заявляє представниця муніципалітету з питань тварин Сабіну Янецко, у місті встановлять годівниці у місцях масового скупчення птахів. В ці годівниці щодня сипатимуть кукурудзу і додаватимуть контрацептив для птахів.

«Це рішення безпечне для людей та інших тварин, а його метою є покращення стану птахів та зменшення проблем, пов’язаних із перенаселенням», – заявили чиновники.

Міська влада планує виділити на пілотний проєкт близько 100-150 тисяч злотих. Спеціальні автоматичні годівниці встановлять не лише на Головному Ринку, а й поблизу Вавельського замку та в районі Казімєж.

Місцева влада розуміє, що результат не буде миттєвим, а сам процес розрахований на тривалу перспективу та є безпечним.

За словами чиновників, аналогічні програми в інших європейських містах, зокрема в Брюсселі, дозволили зменшити кількість голубів без відлову чи вибракування.

