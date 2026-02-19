Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Кракові голубів годуватимуть контрацептивами: місто впроваджує «пташине планування сім'ї»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
У Кракові голубів годуватимуть контрацептивами: місто впроваджує «пташине планування сім'ї»
Влада Кракова знайшла гуманний спосіб боротьби з надмірною кількістю птахів у центрі міста
фото з відкритих джерел

У Кракові в корм голубів додаватимуть контрацептиви, щоб зменшити народжуваність птахів

У місті Краків розпочали пілотний проєкт контролю народжуваності голубів. Тепер у спеціальні годівниці щодня додаватимуть препарат із протизаплідною дією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu Agency.

Як заявляє представниця муніципалітету з питань тварин Сабіну Янецко, у місті встановлять годівниці у місцях масового скупчення птахів. В ці годівниці щодня сипатимуть кукурудзу і додаватимуть контрацептив для птахів.

«Це рішення безпечне для людей та інших тварин, а його метою є покращення стану птахів та зменшення проблем, пов’язаних із перенаселенням», – заявили чиновники.

Міська влада планує виділити на пілотний проєкт близько 100-150 тисяч злотих. Спеціальні автоматичні годівниці встановлять не лише на Головному Ринку, а й поблизу Вавельського замку та в районі Казімєж.

Місцева влада розуміє, що результат не буде миттєвим, а сам процес розрахований на тривалу перспективу та є безпечним.

За словами чиновників, аналогічні програми в інших європейських містах, зокрема в Брюсселі, дозволили зменшити кількість голубів без відлову чи вибракування.

Нагадаємо, поблизу станції «Академік Вернадський» помічено королівського пінгвіна. Цей вид є рідкісним гостем у районі станції «Академік Вернадський», адже ці птахи вважаються теплолюбними та зазвичай мешкають за тисячі кілометрів від острова Галіндез. Королівські пінгвіни – теплолюбиві, й обирають для життя Субантарктичні острови. Найближча від української станції колонія – десь за 2 тис. км.

 

Читайте також:

Теги: Краків птахи Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці у Польщі можуть відновити виплати на дітей, подавши заяву до відповідних установ
Польща призупинить виплати деяким українцям. Як їх відновити
28 сiчня, 18:37
Трагедія в Польщі: 24-річному українцю висунуто звинувачення у вбивстві 14-річної дівчини
Трагедія в Польщі: 24-річному українцю висунуто звинувачення у вбивстві 14-річної дівчини
31 сiчня, 09:57
Суд визнав, що у 2024 році чоловік допомагав росіянам організувати замах на президента України
Поляк, який готував замах на Зеленського, отримав вирок
3 лютого, 15:42
Завдяки польським партнерам на вокзалі з’явився намет для обігріву
«Укрзалізниця» встановила пункт обігріву на вокзалі Перемишля
4 лютого, 15:57
У Польщі змінюють правила ринку праці через дефіцит робочої сили
Міністерство праці Польщі назвало список дефіцитних професій: що треба знати українцям
12 лютого, 20:48
Туск анонсував візит до Києва на запрошення Зеленського
Туск анонсував візит до Києва на запрошення Зеленського
2 лютого, 20:39
Аеропорти в Жешуві та Любліні тимчасово призупинили авіаційні операції
Польща зупинила роботу двох аеропортів через атаку на Україну
7 лютого, 09:38
Пристрої визначили, що автівка їхала зі швидкістю майже 200 км/год, тоді як на цій ділянці є обмеження до 120 км/год
Українка на швидкості 200 км/год мчала на манікюр, їй доведеться сплатити 30 тис. грн. штрафу
15 лютого, 15:55
Головним питанням поточної фази війни Сікорський вважає змагання на витривалість
Результат війни визначить лише одна річ, і це не мирні переговори – польський міністр
14 лютого, 20:47

Соціум

Соцпитування румунів зафіксувало падіння віри у перемогу України
Соцпитування румунів зафіксувало падіння віри у перемогу України
У Кракові голубів годуватимуть контрацептивами: місто впроваджує «пташине планування сім'ї»
У Кракові голубів годуватимуть контрацептивами: місто впроваджує «пташине планування сім'ї»
Українка підшуковувала дівчат для Епштейна і отримувала від нього гроші
Українка підшуковувала дівчат для Епштейна і отримувала від нього гроші
Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року
Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року
Справа Епштейна: заарештовано брата короля Чарльза
Справа Епштейна: заарештовано брата короля Чарльза
Уражено російський завод, який є важливою ланкою у створенні крилатих ракет
Уражено російський завод, який є важливою ланкою у створенні крилатих ракет

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua