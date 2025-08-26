Головна Країна Суспільство
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
Врятований експериментальний Ту-22М став єдиним збереженим свідком ядерної епохи авіації України
фото з відкритих джерел

На питання про найдорожчий для нього експонат Музею авіації Валерій Романенко відповідає: «Той бомбардувальник, який я врятував від знищення»

У Державному музеї авіації імені Антонова в Києві зберігається унікальний експонат – єдиний стратегічний бомбардувальник, який вдалося врятувати від знищення під час ядерного роззброєння України на початку 2000-х років. Провідний науковий співробітник Музею авіації й один з найавторитетніших у країні авіаційних експертів Валерій Романенко поділився у розмові для «Главкому», як врятував літак від знищення.

Йдеться про перший експериментальний Ту-22М із серійним номером 0001. Як розповів авіаційний експерт Валерій Романенко, у 2001 році цей літак планували пустити на металобрухт, однак він особисто виступив на військовій раді Повітряних сил і домігся передачі машини до музею.

На питання про найдорожчий для нього експонат Валерій Романенко відповідає: «Той бомбардувальник, який я врятував від знищення. Це найперший Ту-22М, ще експериментальний – його серійний номер 0001. У 2001 році я виступав на військовій раді Повітряних сил за кілька днів до запланованої ліквідації літака і переконав передати його музею. І зараз він стоїть у нас (на локації Державного музею авіації на вул. Медовій – «Главком)».

Нагадаємо, у матеріалі «Главкома» «Шахеди», ФАБи, ракети… Тут ви побачите все, що могло вас вбити. Незвичайна екскурсія Музеєм авіації» розповідається, чому зброя часів Сталіна і Брежнєва стала «донором» російської агресії та який вигляд мали перші радянські літаки та чим сьогодні збивають реактивні дрони.

А також у розмові з музейниками «Главком» торкнувся непідсвіченої в медіа теми – збереження артефактів війни, за які точиться конкуренція між військовими, котрі досліджують трофеї, музеями, приватними колекціонерами та просто допитливими мешканцями прифронтових регіонів.

