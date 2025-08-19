Північнокорейський диктатор заявив про потребу збільшити ядерний потенціал

Кім Чен Ин наголосив, що «ситуація з безпекою нашої держави з кожним днем стає більш серйозною»

Кім Чен Ин заявив, що дії Вашингтона і Сеула є «очевидним виразом наміру розв'язати війну»

Північнокорейський диктатор Кореї Кім Чен Ин засудив «ворожі» військові навчання Південної Кореї та США і закликав до «радикального розширення ядерного озброєння». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на держагенство КНДР.

Заява була зроблена під час візиту північнокорейського диктатора на есмінець «Чве Хен».

Кім Чен Ин наголосив, що «ситуація з безпекою нашої держави з кожним днем стає більш серйозною». На його думку, військові навчання США та Республіки Корея, які розпочалися 18 серпня, свідчать про їхній «ворожий та конфронтаційний намір».

Диктатор заявив, що дії Вашингтона і Сеула є «очевидним виразом наміру розв'язати війну» і назвав їх «першопричиною порушення миру та безпеки в регіоні». Він додав, що ці навчання мають «провокаційний та загрозливий характер», а їхня серйозність «нарощується через особливість спроби військової змови, що містить ядерний компонент».

Кім Чен Ин додав, що така ситуація вимагає від Пхеньяна реагувати «ініціативною та переважаючою зміною».

Нагадаємо, Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин у листі до Володимира Путіна заявив, що відносини між їхніми країнами досягли «повного розквіту» і будуть міцнішати в майбутньому. Лист було опубліковано державним інформаційним агентством KCNA у зв'язку зі святкуванням 80-ї річниці визволення від японського колоніального панування, пише «Главком».

«80-річна історична, традиційна і загартована кров'ю солідарність між Північною Кореєю і Росією є основою, яка піднесла двосторонню дружбу до найміцнішого товариства – всеосяжного стратегічного партнерства», – написав Кім.

Російська делегація, до складу якої увійшов спікер Державної Думи РФ В'ячеслав Володін, наразі перебуває в Північній Кореї для участі у святкових заходах. Володін передав Кіму вітання від Путіна.