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    Суспільство

    Українців цього року стало ще менше

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    В Україні на 100 померлих народжується 49 дітей - Українців цього року стало ще менше
    В Україні на 100 померлих народжується 49 дітей

    Чисельність наявного населення в Україні на 1 липня 2019 року становила 42 млн 10 тис осіб - Держстат

    В Україні чисельність наявного населення протягом січня-червня 2019 року зменшилася на 143,1 тисяч осіб.

    Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

    За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 липня 2019 року становила 42010,1 тисяч осіб. Таким чином, за червень населення скоротилося на 20,7 тис. осіб.

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    «Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 49 живонароджених», - наголошується в повідомленні Держстату.

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    Як повідомлялося, у квітні Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року.

    МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,047 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.

    Нагадаємо, чисельність наявного населення України протягом січня-грудня 2018 року зменшилася на 233,2 тисяч осіб.

    За оцінкою Державної служби статистики, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2019 року становила 42 153,2 тисяч осіб.

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