Українців цього року стало ще менше



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В Україні на 100 померлих народжується 49 дітей

Чисельність наявного населення в Україні на 1 липня 2019 року становила 42 млн 10 тис осіб - Держстат

В Україні чисельність наявного населення протягом січня-червня 2019 року зменшилася на 143,1 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 липня 2019 року становила 42010,1 тисяч осіб. Таким чином, за червень населення скоротилося на 20,7 тис. осіб.

«Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 49 живонароджених», - наголошується в повідомленні Держстату.

Як повідомлялося, у квітні Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року.

МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,047 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України протягом січня-грудня 2018 року зменшилася на 233,2 тисяч осіб.

За оцінкою Державної служби статистики, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2019 року становила 42 153,2 тисяч осіб.