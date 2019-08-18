Українцям вже видали більше 15 млн біометричних паспортів



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Вже 4,5 років в Україні видають біометричні паспорти для виїзду за кордон

Загалом, з початку оформлення біометричних документів в Україні, Міграційна служба оформила понад 3,7 млн ID-карток (з січня 2016 року) та понад 15,6 млн закордонних паспортів (з січня 2015 року). Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

І внутрішній (ID-картка), і закордонний паспорти мають електронний чіп із біометричними даними власника документу.

Найчастіше ID-картки оформляють молодь та люди середнього віку. При цьому з січня 2016 року ID-картки оформили понад 26 тисяч громадян віком від 71 до 90 років та майже 500 – віком від 91 до 110 років.

Щодо паспорта громадянина України для виїзду за кордон, він може бути оформлений з народження – терміном на 4 роки, а після досягнення 16 років – терміном на 10 років. У даному випадку статистичні дані є наступними: з січня 2015 року для дітей віком від 0 до 12 років було оформлено понад 2,1 млн закордонних паспортів.

Як і в ситуації з ID-картками, найчастіше паспорти для виїзду за кордон оформляють молодь і люди середнього віку, однак, як виявилося, серед літніх людей теж існують активні мандрівники. Дедалі більше людей похилого віку оформлюють паспорти для виїзду за кордон: з січня 2015 року понад 174 тисячі осіб оформили закордонний паспорт у віці з 71 по 90 років і 745 осіб – у віці з 91 по 110 років.

В ДМС обіцяють, що у найближчому майбутньому очікується розвиток інфраструктури електронних сервісів, які дозволять суттєво спростити надання послуг громадянам, які мають біометричні документи.

Нагадаємо, у вересні 2018 року в Україні видали 10-мільйонний біометричний паспорт для виїзду за кордон.