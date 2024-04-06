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Окупанти атакували Одещину ракетою: Сили оборони повідомили про наслідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти атакували Одещину ракетою: Сили оборони повідомили про наслідки
Ворог спрямував ракету, імовірно «Іскандер-М», по Одеському району
фото з відкритих джерел

Ворог вдарив по об'єкту комунального господарства

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах України. Сьогодні, 6 квітня, окупанти атакували Одеський район. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

«Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. По обіді спрямував ракету, імовірно «Іскандер-М», по Одеському району», – повідомили військові.

За даними Сил оборони, ворог вдарив по об'єкту комунального господарства. В результат чого було пошкоджено обладнання та адмінбудівлю.

Крім цього, військові повідомили, що через російську агресію загинув цивільний співробітник.

«Наслідки уточнюються, над їх усуненням працюють профільні фахівці. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, при попередженні про небезпеку оперативно переходьте в укриття», – наголосили військові Сил оборони.

Раніше Росія вдруге за день вдарила по Харкову, загинула людина. 

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в ніч проти 6 квітня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. Внаслідок нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок було відомо про шістьох загиблих та 10 поранених. Пізніше кількість загиблих зросла до семи. 

Як повідомлялося, сьогодні після півночі у Харкові було чутно вибухи. Згодом Олег Синєгубов повідомив, що у Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою у магазин, горять автомобілі.

Національна поліція України показала наслідки атаки на Харків

Теги: Харків ворог Ігор Терехов Олег Синєгубов магазин поліція укриття військові окупанти росія росіяни

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