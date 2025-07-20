Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європарламент заявив, що не визнає уряд Грузії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Європарламент заявив, що не визнає уряд Грузії
фото з відкритих джерел

Процес вступу Грузії до ЄС призупинено

Грузія не зможе стати членом Європейського союзу, доки її уряд не відмовиться від авторитарного курсу та не забезпечить проведення чесних виборів. Про це йдеться у заяві Європейського парламенту, передає «Главком».

«Європейський парламент підтримує грузинський народ. Парламент не визнає чинний уряд Грузії та заявляє, що її шлях до ЄС фактично призупинено до проведення чесних виборів», – йдеться в повідомленні.

Раніше голова дипломатка Європейського союзу Кая Каллас заявила, що ЄС може призупинити безвізовий режим із Грузією через жорсткі заходи щодо учасників протестів з боку влади країни. Каллас зазначила, що ЄС надішле до Грузії листа, в якому будуть викладені умови, які у Тбілісі повинні виконати.

«Серед наявних опцій – санкції та призупинення безвізового режиму. Якщо ці умови не будуть виконані протягом встановленого терміну, тоді нам доведеться призупинити підготовку віз», — сказала вона журналістам у Брюсселі 15 липня.

Нагадаємо, грузинський парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон «Про прозорість іноземного впливу».

США у відповідь на грузинський закон про іноземних агентів запровадили нові візові обмеження щодо Грузії та починають перегляд двосторонньої співпраці між країнами. Обмеження у видачі віз для Грузії стосуватиметься осіб, відповідальних або причетних до підриву демократії в Грузії, а також членів їхніх сімей. Це стосується осіб, відповідальних за придушення громадянського суспільства та свободи мирних зібрань у Грузії шляхом кампанії насильства чи залякування.

Читайте також:

Теги: Грузія іноагент Європейський союз уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міська влада неодноразово пропонувала мешканцям будинку змінити житло
У Тбілісі обвалився житловий будинок: є жертви (відео)
15 липня, 11:31
Мітинги у Тбілісі після виборів президента, 2024 рік. Грузини протестували проти перемоги Міхеіла Кавелашвілі, висуванця проросійської партії «Грузинська мрія»
«Тбілісі за три дні». Експерт пояснив, як нинішня грузинська влада сама відкрила двері ворогу
11 липня, 12:20
«Росія розпочне державний переворот у Вірменії з військової бази у Ґюмрі»
«Росія розпочне державний переворот у Вірменії з військової бази у Ґюмрі»
10 липня, 21:00
Кавказ хоче «розкрити московську матрьошку»
Час слабкості Росії. Кавказ вирішив скористатися шансом
6 липня, 13:00
Сі Цзіньпін і Ердоган витісняють Путіна з Кавказу
Китай і Туреччина витісняє РФ з Кавказу: що це означає для України
6 липня, 09:51
Георгія Вашадзе затримано в офісі партії після оголошення вироку
Грузія засудила до семи місяців ув’язнення лідера опозиційної партії
24 червня, 15:30
Українців тижнями тримають у підвалі без їжі та води на КПП «Верхній Ларс»
Депортованих із РФ українців утримують у підвалі біля кордону з Грузією – ЗМІ
22 червня, 08:02
Російське МЗС Козирєв очолював із 1990 до 1996 року
Росія визнала іноагентом першого главу МЗС Андрія Козирєва, який засуджує дії Кремля
11 квiтня, 18:39
У разі невиконання цієї вимоги пропонується накладати штрафи або взагалі забороняти діяльність таких організацій
До парламенту Сербії надійшов законопроєкт про «іноагентів»
4 грудня, 2024, 10:41

Політика

Джонсон заявив про зниження інтересу Британії до України
Джонсон заявив про зниження інтересу Британії до України
Європарламент заявив, що не визнає уряд Грузії
Європарламент заявив, що не визнає уряд Грузії
Санкції проти Росії: чи реально те, шо наобіцяв Трамп? Аналіз Deutsche Welle
Санкції проти Росії: чи реально те, шо наобіцяв Трамп? Аналіз Deutsche Welle
Трамп пригрозив Ірану знищенням ядерних об'єктів у разі спроб їх відновлення
Трамп пригрозив Ірану знищенням ядерних об'єктів у разі спроб їх відновлення
Молдова не допустила до виборів блок проросійського олігарха-втікача
Молдова не допустила до виборів блок проросійського олігарха-втікача
Конгресмени США підтримали продовження військової допомоги Україні
Конгресмени США підтримали продовження військової допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2025
8329
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8077
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
6743
СБУ звернулася до Усика в день бою за звання абсолютного чемпіона світу
4156
Нардеп розповів, скільки людей Україна мобілізує щомісяця

Новини

Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Сьогодні, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua