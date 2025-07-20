Європарламент заявив, що не визнає уряд Грузії

Процес вступу Грузії до ЄС призупинено

Грузія не зможе стати членом Європейського союзу, доки її уряд не відмовиться від авторитарного курсу та не забезпечить проведення чесних виборів. Про це йдеться у заяві Європейського парламенту, передає «Главком».

«Європейський парламент підтримує грузинський народ. Парламент не визнає чинний уряд Грузії та заявляє, що її шлях до ЄС фактично призупинено до проведення чесних виборів», – йдеться в повідомленні.

Раніше голова дипломатка Європейського союзу Кая Каллас заявила, що ЄС може призупинити безвізовий режим із Грузією через жорсткі заходи щодо учасників протестів з боку влади країни. Каллас зазначила, що ЄС надішле до Грузії листа, в якому будуть викладені умови, які у Тбілісі повинні виконати.

«Серед наявних опцій – санкції та призупинення безвізового режиму. Якщо ці умови не будуть виконані протягом встановленого терміну, тоді нам доведеться призупинити підготовку віз», — сказала вона журналістам у Брюсселі 15 липня.

Нагадаємо, грузинський парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон «Про прозорість іноземного впливу».

США у відповідь на грузинський закон про іноземних агентів запровадили нові візові обмеження щодо Грузії та починають перегляд двосторонньої співпраці між країнами. Обмеження у видачі віз для Грузії стосуватиметься осіб, відповідальних або причетних до підриву демократії в Грузії, а також членів їхніх сімей. Це стосується осіб, відповідальних за придушення громадянського суспільства та свободи мирних зібрань у Грузії шляхом кампанії насильства чи залякування.