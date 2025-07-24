Мінʼюст оприлюднив найпопулярніші імена дітей цього року

Все більше українців обирають для дітей імена з античності або популярних серіалів

Найчастіше батьки давали хлопчикам ім’я Олександр, а дівчаткам – Софія

У першому півріччі 2025 року найпопулярнішими іменами для новонароджених стали зокрема Олександр, Марк, Тимофій, Матвій та Софія, Емілія, Єва й Мілана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції.

Так, хлопчиків найчастіше називали Олександром, Марком, Тимофієм, Матвієм, Максимом, Артемом, Богданом, Даміром, Данилом, Дмитром і Макаром. Водночас найпопулярнішими іменами для дівчаток за шість місяців 2025 року стали Софія, Емілія, Єва, Мілана, Соломія, Вікторія, Поліна, Анна, Марія, Вероніка.

Серед незвичних імен, якими українці назвали своїх дітей, є античні – Арей, Еней, слов’янські – Аскольд, Зореслав, Радомир, а також імена персонажів із серіалів – Карпо та Лаврін, Космос, Люцифер і Оскар. Водночас для дівчаток стали популярними такі рідкісні імена як Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе та Муначімсо Айв.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2025 року в Україні народилися 86 795 немовлят, а померли – 249 002 людей. Наразі на одного малюка припадає троє померлих, й ця ситуація незмінна протягом останніх п'яти років.

Проте загалом ситуація невтішна: за десять років народжуваність зменшилася у 2,2 раза. Якщо у 2016, в середньому, на місяць народжувалося 32 тис. немовлят, то цьогоріч – лише 14 тисяч.

Зазначається, що найбільше народжують у столиці, а найчастіше помирають на Дніпропетровщині. У Києві з’явилося 9 947 або 12% від загальної кількості новонароджених. Наслідує Львівщина із 8 282 (10%) малят. Замикає трійку лідерів Дніпропетровщина – 6 670 (8%).

Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відзначив суттєве зростання кількості серйозних порушень прав дітей унаслідок збройної агресії Росії проти України цього року та знову включив російську терористичну армію до так званого «списку ганьби».

До слова, Кремль змушує викрадених в Україні дітей з досягненням 18 років іти воювати на фронт. За різними оцінками, з тимчасово окупованих територій України вивезено близько 35 тис. дітей. Скільки було призвано в російську армію точно невідомо, але може йтися про тисячі українців.