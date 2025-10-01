Головна Київ Новини
Принцеса Анна відвідала «Софію Київську» та отримала подарунок

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Принцеса Анна відвідала «Софію Київську» та отримала подарунок
Фото: Національний заповідник «Софія Київська»
Принцеса Анна під час екскурсії Софійським собором у Національному заповіднику «Софія Київська»

Королівський візит став символом історичних зв’язків та дружби між Україною і Великою Британією

 

Королівська принцеса Великої Британії Анна здійснила офіційний візит до Національного заповідника «Софія Київська» одразу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний заповідник «Софія Київська».

Принцеса Анна відвідала Софійський собор, де генеральний директор заповідника Неля Куковальська провела екскурсію і розповіла про давні контакти між Україною та Великою Британією.

Принцеса Анна знайомиться з унікальними мозаїками та фресками Софійського собору
Принцеса Анна знайомиться з унікальними мозаїками та фресками Софійського собору
Фото: Національний заповідник «Софія Київська»

«Під час огляду унікальних мозаїк, фресок та графіті ми акцентували увагу на династичних зв’язках, що поєднують Україну і Велику Британію вже багато століть», – повідомили у Національному заповіднику «Софія Київська».

Символічними подарунками для королівської особи стали зображення генеалогічного дерева українських та британських династій, а також видання про візантійського імператора Василя ІІ та історію Софії Київської.

Символічні подарунки для принцеси — генеалогічне дерево та видання про історію Софії Київської
Символічні подарунки для принцеси — генеалогічне дерево та видання про історію Софії Київської
Фото: Національний заповідник «Софія Київська»

«Візит королівської принцеси засвідчив глибоку повагу до спільної культурної спадщини і став підтвердженням незмінної підтримки України з боку Великої Британії», – зазначили у Національному заповіднику «Софія Київська». 

Перша леді України Олена Зеленська вчора зустрілася з Королівською принцесою Анною, представницею британської королівської родини. Зеленська подякувала Великій Британії за підтримку у поверненні українських дітей, яких примусово вивезла Росія, та сказала: «Дякую за вашу увагу до теми українських дітей. На жаль, наші діти позбавлені нормального дитинства, а багато з них – і самого життя через російську агресію», – зазначила перша леді.

Вона повідомила, що Росія вбила щонайменше 657 українських дітей, ще близько 2200 зазнали поранень, а майже 20 тисяч дітей були примусово вивезені до Росії, де їм змінюють імена та документи, передають у чужі сім’ї та намагаються привчити до нової історії і майбутньої військової кар’єри.

Разом із принцесою Анною та уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем Зеленська відвідала Центр захисту прав дитини, поспілкувалася з підлітками, яких вдалося повернути додому, і з фахівцями, що їм допомагають.

Принцеса Анна та перша леді вшанували пам'ять вбитих Росією дітей
Принцеса Анна та перша леді вшанували пам'ять вбитих Росією дітей
фото: PA

Перша леді, Королівська принцеса Анна та радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук ушанували пам’ять українських дітей, яких убила Росія, біля дитячого мартирологу.

Нагадаємо, що принцеса Анна здійснила неочікуваний візит до України, щоб висловити солідарність із постраждалими від війни. Під час поїздки вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та першою леді, а також відвідала меморіал у пам’ять загиблих дітей. Символічний жест із покладанням іграшкового ведмедика підкреслив підтримку міжнародної спільноти та увагу до страждань цивільного населення.

