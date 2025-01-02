Понад 430 тисяч військових: РФ торік зазнала найбільших втрат у війні проти України

У 2024 році найбільшу цифру безповоротних і санітарних втрат у живій силі агресора за місяць зафіксовано у грудні 2024 року – 48 670 військових

Упродовж 2024 року Сили оборони України зменшили чисельність армії рф на 430 790 військових. Умовно, це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій сухопутних військ російської армії. У минулому, 2024 році, ворог зазнав сумарно більше втрат ніж за 2022-й та 2023 роки. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Повідомляється, що у 2024 році найбільшу цифру безповоротних і санітарних втрат у живій силі агресора за місяць зафіксовано у грудні 2024 року – 48 670 військових. Це також найбільший показник від початку широкомасштабного вторгнення. Попередні масштабні цифри втрат армії рф у живій силі були зафіксовані за підсумками листопада 2024 року – 45 720.

Плідним видався минулий рік й на спалену ворожу техніку. Воїни Сил оборони України знищили та підбили 3 689 танків противника. А це кількість умовно 119 танкових батальйонів. Найбільше вдалося знищити ворожих танків у травні – 428 одиниць. За даними Генерального штабу ЗСУ, наші підрозділи лише за одну добу 12 травня уразили 31 танк окупантів. Це кількість техніки танкового батальйону.

Бойових броньованих машин російської армії торік було знищено і підбито нашими воїнами у кількості 8 956 одиниць. Умовно – це кількість ББМ понад 37 мотострілецьких дивізій. Найбільше уражено та виведено з ладу ворожої бронетехніки в жовтні 2024 року – 923 одиниці. Така кількість бойових броньованих машин знищених за місяць коштувала бюджету країни-агресора орієнтовно щонайменше пів мільярда американських доларів. Рекорд за добу припадає на 12 листопада – 81 ББМ.

За минулий рік українські воїни також уразили 13 050 одиниць артилерійських засобів ворога. Цього вистачило б для укомплектування 725 артдивізіонів. Найбільших втрат в артилерії росармія зазнала у липні – 1 520 артсистем. Це найбільша цифра втрат артилерії за місяць від початку широкомасштабного вторгнення рф.

Торік наші воїни на металобрухт перетворили і 313 одиниць реактивних систем залпового вогню росіян та 407 засобів протиповітряної оборони.

У листопаді 2024 року зафіксовано й найбільшу з лютого 2022 року кількість підбитих і знищених автомобілів різного призначення ворога – 2 469. А загальна кількість за рік складає – 21 345 одиниць.

Нагадаємо, Російська Федерація безперервно проводить «м'ясні штурми» в Донецькій області й зазнає великих втрат. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами головкома, він опрацював із командирами частин і підрозділів, які ведуть оборонну операцію на найгарячіших напрямках Донецької області, заходи для підвищення ефективності вогневого ураження противника, надійного утримання рубежів і позицій, забезпечення безперебійного постачання боєприпасів й дронів і посилення підрозділів, які здійснюють оборону на передньому краї.

Раніше повідомлялося, що російські сили здобули 4 168 кв. км на фронті, що в основному складаються з полів і невеликих населених пунктів в Україні та Курській області, ціною понад 420 тис. втрат у 2024 році. Однак у грудні 2024 року російський наступ сповільнився.

До слова, російські та північнокорейські війська досі не вибили Збройні сили України з Курської області. Причиною цьому є українські удари далекобійною зброєю по території РФ.