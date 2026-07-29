«Укрзалізниця» спростила поїздки українців до Німеччини

Новий маршрут з'єднає Перемишль із Франкфуртом-на-Майні через Польщу, Чехію та Німеччину

Поїзд курсуватиме через Польщу, Чехію та Німеччину. Серед ключових зупинок – Краків, Прага, Дрезден і Франкфурт-на-Майні

Із 1 серпня українці зможуть зручніше подорожувати до Німеччини та Чехії завдяки новому міжнародному поїзду Перемишль – Франкфурт-на-Майні. Для пасажирів з України «Укрзалізниця» забезпечить пересадки в Перемишлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис «Укрзалізниці» у Facebook.

Новий нічний маршрут запускає іспанська залізнична компанія Renfe, з якою «Укрзалізниця» нещодавно підписала меморандум про співпрацю.

Поїзд відправлятиметься з Перемишля щодня о 12:04, прибуватиме до Франкфурта-на-Майні о 07:22 наступного дня. У зворотному напрямку він вирушатиме зі Франкфурта о 15:03 та прибуватиме до Перемишля об 11:25.

Для пасажирів з України «Укрзалізниця» забезпечить пересадки на поїзди №51/52 Київ – Перемишль, №31/32 Запоріжжя/Дніпро – Перемишль, №69/70 Кременчук – Перемишль, №35/36 Одеса – Перемишль, № 89/90 Київ – Перемишль.

Пасажирам запропонують сучасні спальні вагони Economy Sleeper Class із купе на одну-чотири особи, кондиціонерами, безкоштовним Wi-Fi, розетками та сніданком, який входить у вартість квитка. Також будуть доступні сидячі вагони першого та другого класу.

Вартість місця у спальному вагоні стартує від 37,5 євро, а квитки до сидячих вагонів першого та другого класу – від 15 євро. Пасажири також зможуть обирати між змішаними та окремими жіночими купе.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що між Києвом і Варшавою планують запустити новий щоденний міжнародний поїзд. Відповідний запит до польського Управління залізничного транспорту подала компанія PKP Intercity, яка планує організувати сполучення у складі міжнародного маршруту Варшава – Київ.