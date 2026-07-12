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Польща запускає новий поїзд до Києва: коли чекати перші рейси

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Польща запускає новий поїзд до Києва: коли чекати перші рейси
Новий маршрут курсуватиме через Люблін, Хелм та прикордонний пункт «Дорогуськ»
фото з відкритих джерел

PKP Intercity подала заявку на п'ятирічне сполучення зі столицею України

Польська залізниця PKP Intercity подала до транспортного регулятора Польщі документи на щоденне пасажирське сполучення з Варшави до Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nasze Miasto.

Який маршрут пропонує PKP Intercity

Компанія подала до Управління залізничного транспорту Польщі повідомлення про запуск комерційного маршруту Варшава Захід – Дорогуськ – Київ Пасажирський – Варшава Захід. Потяг курсуватиме через Люблін, Хелм та прикордонний пункт «Дорогуськ». Заявку поки що розглядає регулятор.

Згідно з поданими документами, новий маршрут має діяти з 13 грудня 2026 року по 13 грудня 2031 року – одразу на п'ять років, відповідно до річних графіків руху на сезони 2026/2027–2030/2031. Рейси планують виконувати щодня.

Розклад та обмеження для пасажирів

За попередніми даними, у напрямку Києва потяг вирушатиме з Варшави Захід о 18:46, робитиме зупинки на станціях Варшава Центральна, Варшава Східна, Люблін Головний та Хелм, а до Дорогуська прибуватиме о 22:00. Відправлення з прикордонного пункту заплановане на 23:10, кінцева станція маршруту – Київ Пасажирський.

У зворотному напрямку потяг прибуватиме до Дорогуська о 4:40, вирушатиме о 6:00, прибуватиме до Хелма о 6:18, Любліна – о 7:18, Варшави Східної – о 8:56, Варшави Центральної – о 9:05, а до станції Варшава Захід – о 9:14.

У межах Польщі потяг використовуватимуть виключно для міжнародних поїздок, а не внутрішніх перевезень: у напрямку Києва на польських станціях буде дозволена лише посадка пасажирів, а під час руху з України – лише висадка. Квитки продаватимуть тільки на міжнародні маршрути.

Наразі триває процедура, передбачена правилами запуску нових пасажирських перевезень: термін подання заперечень щодо економічної рівноваги маршруту становить один місяць із моменту вручення повідомлення зацікавленим перевізникам.

Нагадаємо, Україна через 18 років відновила пряме залізничне сполучення Львів – Варшава – потяг курсує у пересадковому форматі через станцію Рава-Руська. Наразі між Києвом та Варшавою вже курсують потяги Укрзалізниці, проте час у дорозі перевищує 14 годин, тож новий щоденний рейс PKP Intercity може стати додатковою альтернативою для пасажирів.

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Теги: Київ Польща Львів потяг залізниця документи Україна Варшава обмеження

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