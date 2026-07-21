Сезон відпусток. «Укрзалізниця» розповіла, чи зміниться вартість квитків на поїзди

Для успішного придбання квитків варто заздалегідь планувати подорож і завчасно відстежувати їх наявність

У компанії наголосили, що тарифи на більшість пасажирських перевезень не змінювалися з 2021 року

«Укрзалізниця» не планує самостійно підвищувати вартість квитків на поїзди, оскільки тарифи на більшість пасажирських перевезень регулює держава. Як пише «Главком», про це компанія повідомила в коментарі для РБК-Україна.

У компанії наголосили, що ціни на квитки у плацкартні, купейні вагони та другий клас поїздів «Інтерсіті» залишаються незмінними з 2021 року.

«Тарифи на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу у внутрішньому й міжнародному сполученні встановлює Міністерство розвитку громад та територій України за погодженням із Міністерством економіки», – пояснили в «Укрзалізниці».

У компанії зазначили, що не можуть самостійно змінювати вартість квитків, адже вона визначається відповідно до чинного законодавства.

Водночас у 2026 році для вагонів СВ та першого класу поїздів «Інтерсіті» діє система динамічного ціноутворення. Вартість таких квитків залежить від сезону, дня тижня, часу придбання та заповненості поїзда.

«Така модель є поширеною світовою практикою та використовується не лише залізничними компаніями, а й авіаперевізниками та сервісами таксі», – зазначили в компанії.

В «Укрзалізниці» також наголосили, що держава зберігає соціально орієнтовані тарифи на більшість пасажирських перевезень, зокрема для жителів прифронтових регіонів, тому ціни на квитки у плацкарт, купе та другий клас «Інтерсіті» не переглядалися вже п'ять років.

Крім того, перевізник підтвердив намір перейти до європейської моделі PSO (Public Service Obligation), за якою держава компенсує збитки від пасажирських перевезень та фінансує розвиток залізничної інфраструктури.

До слова, «Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період 2026 року. Наразі щодня фіксується 340 тис. запитів на квитки, тоді як перевозиться 80 тис. пасажирів.

За даними компанії, надалі співвідношення попиту та наявних місць зростатиме – з нинішніх чотирьох претендентів на одне місце до шести-семи охочих на один квиток.