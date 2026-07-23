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Через підвищення тарифів «Укрзалізниці» є ризик втратити 20 інвестиційних проєктів – Асоціація видобувників

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Через підвищення тарифів «Укрзалізниці» є ризик втратити 20 інвестиційних проєктів – Асоціація видобувників

Нові тарифи можуть «Укрзалізниці» можуть зупинити проєкти у сфері критичних мінералів – НАДПУ

Підвищення тарифу на вантажні перевезення «Укрзалізниці» на 30% може поставити під загрозу реалізацію близько 20 нових проєктів у добувній галузі. Йдеться передусім про ліцензійні ділянки, на яких інвестори лише планують запуск виробництва, каже виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

За його словами, Україна має домовленості з Європейським Союзом щодо розвитку сектору критичних мінералів, а також угоду зі США у сфері надрокористування. Водночас подальше збільшення витрат державними монополіями може ускладнити реалізацію проєктів, які мають залучити значні приватні інвестиції.

«Близько 20 проєктів – це вже 20 ліцензій, які є грінфілдами. Це компанії, які тільки мають ліцензії та будують свій бізнес-процес під час війни», – пояснила Оринчак.

Вона наголосила, що запуск кожного нового підприємства у галузі може потребувати від $150 млн інвестицій. При цьому логістика формує від 50% до 60% вартості видобутої продукції, тому перегляд вантажних тарифів «Укрзалізниці» безпосередньо впливає на економіку майбутніх проєктів.

«Ми ризикуємо тим, що ці 20 проєктів, а вони надзвичайно капіталомісткі, можемо просто втратити. Кожен завод - це інвестиції від $150 млн», - наголосила вона і підкреслила: бізнес уже зіткнувся зі збільшенням витрат на водопостачання, газ, електроенергію та залізничну логістику. Сукупне навантаження може зробити частину інвестиційних проєктів економічно недоцільними ще до початку будівництва.

Оринчак також заявила, що представники галузі не бачать чіткого плану дій «Укрзалізниці» щодо співпраці з промисловими споживачами та оцінки впливу тарифних рішень на бізнес. «Ми готові долучитися до плану дій, але за ці роки не побачили, який саме план має «Укрзалізниця», і що ми будемо робити разом із бізнесом», – каже вона.

Оринчак закликала враховувати вплив тарифної політики державної монополії на нові інвестиції, оскільки зростання внутрішніх витрат може суперечити планам України щодо розвитку видобутку критичних мінералів і залучення міжнародного капіталу.

Раніше у Верховній Раді закликали новий уряд доопрацювати наказ про підвищення вантажних тарифів УЗ на 30%, бо він не відповідає економічній безпеці і ухвалений з порушеннями закону.  Учасники наради заявили, що нинішні фінансові проблеми «Укрзалізниці» мають вирішуватися за рахунок державної підтримки та міжнародного фінансування, а не перекладатися на українських вантажовідправників.

Теги: інвестиції Укрзалізниця бізнес перевезення

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