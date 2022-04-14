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    «Укравтодор» попередив про перекриття руху на трасі Київ-Чоп

    «Укравтодор» попередив про перекриття руху на трасі Київ-Чоп
    фото з відкритих джерел

    Обмеження проїзду починають діти вже відсьогодні, 14 квітня

    Компанія «Укравтодор» попередила про закриття проїзду дорогою Київ-Чоп на ділянці протяжністю три км. Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

    «З міркувань безпеки проїзд дорогою М-06 Київ-Чоп на ділянці з 49 по 52 кілометр буде закрито. Також це стосується під'їздів до траси поблизу 51 кілометра», – зазначається у повідомленні.

    В «Укравтодорі» уточнили, що обмеження проїзду починають діти вже відсьогодні, 14 квітня. «Обмеження набувають чинності сьогодні, 14 квітня, о 9:30 і триватимуть щонайменше 3 дні. Просимо громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок та обирати альтернативні безпечні шляхи», – повідомили у компанії.

    Нагадаємо, у Бородянці ведуться роботи з влаштування проїзду зруйнованим мостом. Також дорожники розчистили 8 км траси М-01 Київ – Чернігів.

    Теги: росія окупанти дороги війна Україна окупація #stoprussia
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    «Укравтодор» попередив про перекриття руху на трасі Київ-Чоп