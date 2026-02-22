Головна Країна Суспільство
«Укрпошта» готова забезпечити голосування військових на фронті – Смілянський

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
«Укрпошта» готова забезпечити голосування військових на фронті – Смілянський
фото: Ігор Смілянський/Facebook

Смілянський зазначив, що бюлетені можуть розсилати командирам підрозділів, які передадуть їх особовому складу 

Генеральний директор «Укрпошти» заявив про технічну готовність компанії до організації виборчого процесу, зокрема через поштові відправлення, пише «Главком».

За словами Смілянського, підприємству знадобиться лише один місяць, щоб налагодити систему доставлення бюлетенів.

Особливу увагу очільник «Укрпошти» приділив голосуванню військовослужбовців. Він зазначив, що компанія здатна доправляти необхідні документи безпосередньо на бойові позиції. Згідно із запропонованим механізмом, бюлетені розсилатимуться командирам підрозділів, які забезпечать їх подальшу передачу особовому складу для волевиявлення.

Раніше Зеленський прокоментував дискусію щодо можливих президентських виборів. «Давайте будемо чесними – росіяни просто хочуть мене замінити», – заявив він, додавши, що під час війни проведення голосування може мати руйнівні наслідки. «Ніхто не хоче виборів під час війни. Усі бояться його руйнівного ефекту», – підкреслив президент.

Президент наголосив, що проведення виборів можливе лише після завершення війни та за наявності надійних гарантій безпеки від союзників. Він також додав, що наразі не ухвалив рішення, чи балотуватиметься на майбутніх виборах.

До слова, ймовірність проведення виборів вже у травні 2026 року оцінюється як «вкрай низька», адже для цього відсутня необхідна законодавча база. Про реальний стан підготовки до політичного процесу та перспективи переговорів розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський.

Суспільство

«Укрпошта» готова забезпечити голосування військових на фронті – Смілянський
«Укрпошта» готова забезпечити голосування військових на фронті – Смілянський
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Гендиректор «Укрпошти» відповів, чи соромно йому отримувати €15 тис. зарплати на місяць
Гендиректор «Укрпошти» відповів, чи соромно йому отримувати €15 тис. зарплати на місяць
Яке релігійне свято відзначається 22 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 лютого 2026: традиції та молитва
Україна входить до тридцяти країн світу з найстарішим населенням
Україна входить до тридцяти країн світу з найстарішим населенням
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Едуарда Котенка
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Едуарда Котенка

