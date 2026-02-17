Вибори в Угорщині. Рубіо під час зустрічі висловив підтримку Орбану

Рубіо підкреслив, що особисті контакти між Трампом і Орбаном відіграли ключову роль у зміцненні двосторонніх відносин

Парламентські вибори в Угорщині призначені на 12 квітня 2026 року

Державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Будапешта висловив підтримку прем’єр-міністру Угорщини Віктор Орбан напередодні парламентських виборів, запланованих на квітень. Він наголосив на тісних особистих і політичних зв’язках Орбана з президентом США Дональдом Трампом. Про це пише АР, передає «Главком».

Рубіо підкреслив, що особисті контакти між Трампом і Орбаном відіграли ключову роль у зміцненні двосторонніх відносин, і назвав їх важливими для подальшого партнерства між країнами.

«Президент Трамп глибоко відданий вашому успіху, бо ваш успіх – це наш успіх», – сказав Рубіо.

Орбан очолює уряд із 2010 року та претендує на п’ятий поспіль термін, але нині стикається з одним із найсерйозніших політичних викликів за роки при владі. Під час пресконференції Рубіо зазначив, що співпраця між Вашингтоном і Будапештом значно посилилася та виходить за межі традиційної дипломатії.

Раніше президент США Дональд Трамп підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявивши, що він «невпинно бореться за свою велику країну та народ і любить їх, так само, як я за Сполучені Штати Америки».

Нагадаємо, президент Угорщини Тамаш Шуйок призначив загальні парламентські вибори на неділю, 12 квітня 2026 року. Рішення ухвалене відповідно до положень угорської конституції, яка визначає порядок призначення чергових виборів до парламенту.

У січні повідомлялося, що опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає 10-відсоткову перевагу над партією «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів.