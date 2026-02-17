Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори в Угорщині. Рубіо під час зустрічі висловив підтримку Орбану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Вибори в Угорщині. Рубіо під час зустрічі висловив підтримку Орбану
Рубіо підкреслив, що особисті контакти між Трампом і Орбаном відіграли ключову роль у зміцненні двосторонніх відносин
фото: АР

Парламентські вибори в Угорщині призначені на 12 квітня 2026 року

Державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Будапешта висловив підтримку прем’єр-міністру Угорщини Віктор Орбан напередодні парламентських виборів, запланованих на квітень. Він наголосив на тісних особистих і політичних зв’язках Орбана з президентом США Дональдом Трампом. Про це пише АР, передає «Главком».

Рубіо підкреслив, що особисті контакти між Трампом і Орбаном відіграли ключову роль у зміцненні двосторонніх відносин, і назвав їх важливими для подальшого партнерства між країнами.

«Президент Трамп глибоко відданий вашому успіху, бо ваш успіх – це наш успіх», – сказав Рубіо.

Орбан очолює уряд із 2010 року та претендує на п’ятий поспіль термін, але нині стикається з одним із найсерйозніших політичних викликів за роки при владі. Під час пресконференції Рубіо зазначив, що співпраця між Вашингтоном і Будапештом значно посилилася та виходить за межі традиційної дипломатії.

Раніше президент США Дональд Трамп підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявивши, що він «невпинно бореться за свою велику країну та народ і любить їх, так само, як я за Сполучені Штати Америки».

Нагадаємо, президент Угорщини Тамаш Шуйок призначив загальні парламентські вибори на неділю, 12 квітня 2026 року. Рішення ухвалене відповідно до положень угорської конституції, яка визначає порядок призначення чергових виборів до парламенту.

У січні повідомлялося, що опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає 10-відсоткову перевагу над партією «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів. 

Читайте також:

Теги: вибори Віктор Орбан Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МЗС Угорщини: «Суверенний угорський уряд і надалі захищатиме країну та її людей від вашої війни»
Сійярто звинуватив Україну у втручанні в угорські вибори
23 сiчня, 18:20
Раніше Зеленський стверджував, що готовий винести на референдум план завершення війни, якщо РФ погодиться припинити вогонь
Україна одночасно проведе вибори президента і референдум? Прогноз FT
11 лютого, 08:52
Глава «Опори» пояснила, що для початку виборчої кампанії потрібно щонайменше пів року від завершення воєнного стану
Коли будуть вибори в Україні? Голова «Опори» пояснила, що не так із датою, яку назвала Financial Times
11 лютого, 12:15
Удар по Одесі, атака БпЛА на Росію: головне за ніч
Удар по Одесі, атака БпЛА на Росію: головне за ніч
13 лютого, 05:26
Рубіо розповів про тісні зв'язки з Європою
Рубіо розповів про тісні зв'язки з Європою
13 лютого, 04:27
Рубіо заявив, що зустрінеться з Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки
Рубіо заявив, що зустрінеться з Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки
13 лютого, 03:58
Атака БпЛА на Україну, Трамп висловився щодо Ірану: головне за ніч
Атака БпЛА на Україну, Трамп висловився щодо Ірану: головне за ніч
14 лютого, 06:06
CNN: Рубіо запевнив європейських лідерів у підтримці США, але є умова
CNN: Рубіо запевнив європейських лідерів у підтримці США, але є умова
15 лютого, 01:45
Сценарій із травневими виборами депутат називає «надмірно оптимістичним, але малореалістичним»
Веніславський прокоментував чутки про вибори у травні
7 лютого, 19:57

Політика

Вибори в Угорщині. Рубіо під час зустрічі висловив підтримку Орбану
Вибори в Угорщині. Рубіо під час зустрічі висловив підтримку Орбану
Німеччина майже вичерпала запаси ракет ППО для України – глава МЗС
Німеччина майже вичерпала запаси ракет ППО для України – глава МЗС
Делегація РФ вирушила до Женеви. Стало відомо, які інструкції отримали посланці
Делегація РФ вирушила до Женеви. Стало відомо, які інструкції отримали посланці
Пентагон залучив компанії Маска до створення системи управління дронами
Пентагон залучив компанії Маска до створення системи управління дронами
Рубіо заявив, що США не нав’язували Україні та РФ мирну угоду
Рубіо заявив, що США не нав’язували Україні та РФ мирну угоду
Європарламент обмежив використання штучного інтелекту на службових пристроях
Європарламент обмежив використання штучного інтелекту на службових пристроях

Новини

Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Вчора, 18:02

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua