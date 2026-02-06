Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Чи скоротять кількість годин на українську мову в початковій школі: роз'яснення МОН

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Чи скоротять кількість годин на українську мову в початковій школі: роз'яснення МОН
Кількість годин на українську мову в початковій школі не скоротять
фото з відкритих джерел

У Міністерстві освіти та науки спростували інформацію про скорочення кількості годин української мови у початковій школі 

Керівник Офісу впровадження реформи Нової української школи при Міністерстві освіти та науки Ігор Хворостяний спростував інформацію про скорочення кількості годин української мови у початковій школі з 7 до 6 на тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі. 

Ігор Хворостяний заявив, що подібна інформація є маніпулятивною.  «Кількість годин на вивчення української НЕ зменшена, а збільшена порівняно з програмою, яка була чинною до цього (Р. Шиян), а порівняно з чинною до цього програмою п. Савченко – вона лишилася незмінною», – написав Хворостяний.

Також він пояснив, чим відрізняється чинна програма та проєкт Типової освітньої програми для 1–4 класів. Він підкреслив, що нині для початкової школи є дві навчальні програми. Одна з них розроблена під керівництвом Романа Шияна, інша – Олександри Савченко. 

допис Ігоря Хворостяного у соцмережі
допис Ігоря Хворостяного у соцмережі
https://www.facebook.com/IhorKhvorostianyi

За його словами, розподіл годин у типових освітніх програмах – завжди сенситивне питання. Тому для їх створення МОН ініціює робочі групи з науковцями, учителями-практиками тощо. Нині ці групи напрацьовують відповідні пропозиції, які потім стають предметом громадського обговорення, на етапі якого легко потрапити в пастку маніпуляцій.

Нагадаємо, майже кожен п'ятий учень столиці відсутній на заняттях через хворобу або сімейні обставини.

За даними КМДА, найкращі показники очної присутності демонструють Оболонський, Святошинський та Подільський райони. Прикметно, що у Подільському районі дистанційна форма наразі відсутня – школи працюють або очно, або у змішаному форматі.

Натомість у Печерському районі ситуація найскладніша: більшість шкіл змушені працювати онлайн через відсутність опалення або низьку температуру в класах. Загалом по місту без тепла залишаються 69 будівель закладів освіти (близько 7%).

Також близько 45% закладів освіти у Дарницькому та Дніпровському районах Києва залишилися без опалення через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. На час відновлювальних робіт навчання в них переведено в дистанційний формат. 

Читайте також:

Теги: школа навчання освіта мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роки навчання можна зарахувати до пенсійного стажу
Стаж за навчання: кому та як можуть зарахувати роки вишу для пенсії
9 сiчня, 10:10
В Одещині рекомендується школам навчати дистанційно до 19 січня
В Одещині рекомендується школам навчати дистанційно до 19 січня
11 сiчня, 07:20
Кількість чоловіків старше 25 років у системі освіти за роки війни зросла у 8,5 разів
Верховна Рада готує закон про скасування відстрочки для вступників віком понад 25 років
10 сiчня, 22:14
У державному бюджеті на 2026 рік передбачили додатковий фінансовий ресурс для підвищених виплат вчителям
Вчителі отримуватимуть підвищену зарплату найближчими тижнями – Міносвіти
26 сiчня, 22:02
Олександр Куліш та його дружина Людмила Куліш заперечують обвинувачення
У Кременчуці поліція розслідує справу через звинувачення керівника школи танців у розбещенні дітей
27 сiчня, 21:28
У підручниках планують завершувати матеріал описом зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Анкориджі у 2025 році
Російські вчителі скаржаться на підручники з історії від помічника Путіна
28 сiчня, 04:41
На Одещині закладам освіти рекомендовано 27 січня перейти на дистанційне навчання
На Одещині закладам освіти рекомендовано 27 січня перейти на дистанційне навчання
26 сiчня, 18:50
МОН: В умовах воєнного стану освітній процес має бути передусім безпечним, доступним і безперервним
Формат навчання у школах під час негоди: Міносвіти зробило заяву
30 сiчня, 19:32
Після 24 лютого 2022 року, каже Марал, ставлення оточення в Росії різко змінилося
Громадянка Росії під час війни переїхала до Львова
1 лютого, 17:28

Наука та освіта

Чи скоротять кількість годин на українську мову в початковій школі: роз'яснення МОН
Чи скоротять кількість годин на українську мову в початковій школі: роз'яснення МОН
НМТ-2026: графік проведення тестування
НМТ-2026: графік проведення тестування
Зарплати викладачів у вишах зросли на 30%
Зарплати викладачів у вишах зросли на 30%
Формат навчання у школах під час негоди: Міносвіти зробило заяву
Формат навчання у школах під час негоди: Міносвіти зробило заяву
У застосунку «Мрія» з’явилася перша функція з ШІ для вчителів: деталі
У застосунку «Мрія» з’явилася перша функція з ШІ для вчителів: деталі
Понад 600 студентів із Китаю вчаться будувати літаки в Харківському авіаінституті: деталі
Понад 600 студентів із Китаю вчаться будувати літаки в Харківському авіаінституті: деталі

Новини

Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua