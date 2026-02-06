Чи скоротять кількість годин на українську мову в початковій школі: роз'яснення МОН

У Міністерстві освіти та науки спростували інформацію про скорочення кількості годин української мови у початковій школі

Керівник Офісу впровадження реформи Нової української школи при Міністерстві освіти та науки Ігор Хворостяний спростував інформацію про скорочення кількості годин української мови у початковій школі з 7 до 6 на тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі.

Ігор Хворостяний заявив, що подібна інформація є маніпулятивною. «Кількість годин на вивчення української НЕ зменшена, а збільшена порівняно з програмою, яка була чинною до цього (Р. Шиян), а порівняно з чинною до цього програмою п. Савченко – вона лишилася незмінною», – написав Хворостяний.

Також він пояснив, чим відрізняється чинна програма та проєкт Типової освітньої програми для 1–4 класів. Він підкреслив, що нині для початкової школи є дві навчальні програми. Одна з них розроблена під керівництвом Романа Шияна, інша – Олександри Савченко.

допис Ігоря Хворостяного у соцмережі https://www.facebook.com/IhorKhvorostianyi

За його словами, розподіл годин у типових освітніх програмах – завжди сенситивне питання. Тому для їх створення МОН ініціює робочі групи з науковцями, учителями-практиками тощо. Нині ці групи напрацьовують відповідні пропозиції, які потім стають предметом громадського обговорення, на етапі якого легко потрапити в пастку маніпуляцій.

Нагадаємо, майже кожен п'ятий учень столиці відсутній на заняттях через хворобу або сімейні обставини.

За даними КМДА, найкращі показники очної присутності демонструють Оболонський, Святошинський та Подільський райони. Прикметно, що у Подільському районі дистанційна форма наразі відсутня – школи працюють або очно, або у змішаному форматі.

Натомість у Печерському районі ситуація найскладніша: більшість шкіл змушені працювати онлайн через відсутність опалення або низьку температуру в класах. Загалом по місту без тепла залишаються 69 будівель закладів освіти (близько 7%).

Також близько 45% закладів освіти у Дарницькому та Дніпровському районах Києва залишилися без опалення через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. На час відновлювальних робіт навчання в них переведено в дистанційний формат.