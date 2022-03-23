«Укрзалізниця» розповіла про залізничників-героїв з Лиману, які допомагають рятувати людей

Заступник начальника Лиманського моторвагонного депо Артем Калиновський з перших днів війни буквально переселився на вокзал, щоб допомагати біженцям

Пасажири з немовлятами залишались на ніч вдома у начальника Лиманського вокзалу Володимира Семенюка

В рамках проекту «Залізні Герої» українська залізна дорога продовжує розповідати про власних працівників, які допомагають країні під час війни з російським агресором. У відомстві розповіли історію про залізничників з Лиману Донецької області.

Як повідомляє «Укрзалізниця», заступник начальника Лиманського моторвагонного депо Артем Калиновський та начальник Лиманського вокзалу Володимир Семенюк з перших днів війни буквально переселились на вокзал, щоб допомагати численним біженцям з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та інших міст.

«Цілодобово Артем та Володимир зустрічали на станції та відправляли далі в безпеку постраждалих від війни, організовували розміщення пасажирів на вокзалі, їх харчування, забезпечення водою та товарами першої необхідності, часто за власний рахунок, зустрічали та розвантажували поїзди, заповнені гуманітарною допомогою для мешканців сходу країни», – зазначається у повідомленні.

«Пасажири з немовлятами навіть залишались на ніч, очікуючи наступного поїзда, вдома у начальника вокзалу, коли приміщення вокзалу було переповнене біженцями», – розповіли у відомстві про Володимира Семенюка.

Незважаючи на близькість до лінії активних бойових дій, обидва залізничники продовжують працювати на вокзалі, забезпечуючи максимальну працездатність обʼєкту в умовах війни.

«Дякуємо нашим залізничникам за витримку, характер та впевненість у нашій перемозі. Все буде Україна!», – резюмували в «Укрзалізниці».