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    У Харкові сталася масштабна пожежа, згоріли чотири авто

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    В результаті пожежі постраждала одна людина - У Харкові сталася масштабна пожежа, згоріли чотири авто

    В результаті пожежі постраждала одна людина

    Фото ГУ ДСНС України Харківської області

    Пожежа сталася в ніч на 24 квітня на вулиці Сонячній

    В результаті масштабної пожежі в Харкові згоріли чотири автомобілі. У мережі з’явилися фото з місця події.

    Про це повідомляє ГУ ДСНС України Харківської області.

    У повідомленні, яке було опубліковано представниками ДСНС, сказано, що пожежа сталася в ніч з 23 на 24 квітня о 01:40 на вулиці Сонячній. Пожежники прибули на місце події, і побачили, як горять мікроавтобуси Mercedes Sprinter і Ford. Загальна площа пожежі – 50 квадратних метрів.

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    У Харкові сталася масштабна пожежа, згоріли чотири авто
    У Харкові сталася масштабна пожежа, згоріли чотири авто
    Фото ГУ ДСНС України Харківської області

    Пожежу вдалося локалізувати о 2:03, а ліквідувати – о 3:50. В результаті події три транспортні засоби згоріли повністю. У одного з автомобілів було пошкоджено лакофарбове покриття, також згорів передній бампер, пошкоджено лобове скло і заднє крило. В гасінні пожежі ДСНС залучили дві одиниці рятувальної техніки та вісім осіб з особового складу. Зараз причина пожежі залишається невідомою.

    В результаті пожежі також постраждав чоловік 1972 року народження, йому діагностували опіки рук та обличчя. Він був госпіталізований в місцеву медичну установу.

    Нагадаємо, 22 квітня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, у місті Рубіжне, виникла пожежа на території однієї із військових частин. У результаті постраждав військовослужбовець.

    До слова, у четвер, 22 квітня, на світанку сталося займання сміття на території кладовища на вул. Стеценка у Подільському районі столиці. На території кладовища загорілося сміття.

    Як повідомлялося, на залізниці в Києві згорів вагон.

    Теги: Харків пожежа ДСНС чоловік
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