«Укрзалізниця» повідомила, що ремонт на Ніжинському напрямку завершено

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Через обстріли залізничної інфраструктури на території Чернігівської області потяги сумського напрямку прибудуть до Сум із запізненням
фото: Укрзалізниця

В «Укрзалізниці» подякували пасажирам за терпіння

Через обстріли залізничної інфраструктури на території Чернігівської області потяги сумського напрямку прибудуть до Сум із запізненням, вже після початку комендантської години. Про це повідомила Укрзалізниця, пише «Главком».

«Ремонтні роботи на ніжинському напрямку завершено, напругу подано, наші резервні тепловози їдуть відпочивати», – йдеться у повідомленні.

Для пасажирів, які не встигнуть потрапити додому на поїзді, організовано підвезення комунальним транспортом, щоб усі могли безперешкодно дістатися своїх адрес.

Затримки також зафіксовані на поїздах №786 Шостка – Київ (+6:25) і №115 Суми – Київ (+2:15), а також на поїздах №105/106 Київ – Одеса та №97/98 Київ – Ковель, які будуть затримані для пересадок пасажирів з сумських рейсів.

В «Укрзалізниці» подякували пасажирам за терпіння та висловили вдячність колійникам і енергетикам, які оперативно відновлюють рух на Чернігівщині після обстрілів.

Нагадаємо, на Чернігівщині російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі.

До слова, Російська Федерація з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи її в середньому шістьма-сімома «Шахедами» майже щоночі. Атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс. 

Атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах. Як зазначив голова правління «Укрзалізниці», росіяни діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди. «Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

