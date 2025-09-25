Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Московська церква в Україні визнала, що окупанти катують її священників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Московська церква в Україні визнала, що окупанти катують її священників
Окупанти засудили на 14 років священника УПЦ МП Костянтина Максимова за шпигунство
фото з відкритих джерел

Синод УПЦ МП за рік часу ніяк не коментував російський вирок священнику Костянтину Максимову

Через понад рік часу Московська церква відреагувала на вирок священнику УПЦ МП Костянтину Максимову, якого Росія звинувачує у «шпигунстві». Ігуменя Свято-Архангело-Михайлівського монастиря в Одесі Серафима Шевчик визнала, що росіяни катують його, повідомляє «Главком».

«Окупанти засудили на 14 років священника УПЦ отця Костянтина Максимова: «за шпигунство проти Росії». Його в неволі катують на смерть. Помолімося за мученика Христова!» – написала вона.

Московська церква в Україні визнала, що окупанти катують її священників фото 1

Під своїм дописом Шевчик повідомила, що триває робота, аби обміняти його на російських полонених. «Ми не лише молимося за вʼязня совісті отця Костянтина. Йде робота по влаштування його обміну на російських полонених і повернення його через цей механізм до України», – додала вона.

Варто зазначити, що Синод УПЦ МП та пресслужба ніяк не реагували на вирок Максимову.

Як відомо, Костянтин Максимов – священник з Токмака Запорізької області. Служив у місцевому храмі Успіння Пресвятої Богородиці (входить до Бердянської єпархії УПЦ МП). Коли почалась повномасштабна війна – чоловік опинився в російській окупації.

Окупанти визнали священнослужителя винним у «шпигунстві» та засудили до 14 років колонії суворого режиму. Він зник у травні 2023 року, коли намагався виїхати через Крим. Вважалося, що священник потрапив у фільтраційний табір.

Як стверджують росіяни, з квітня 2022 до лютого 2023 року Максимов, який проживав у тимчасово окупованому Токмаку, збирав інформацію про розташування російської протиповітряної оборони. Далі ці дані священнослужитель нібито передавав через месенджер співробітникові Служби безпеки України.

Окупаційний «Запорізький обласний суд» погодився з позицією «прокурора» з окупованого Криму та засудив Максимова до 14 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму.

Читайте також:

Теги: окупанти Московська церква в Україні релігія священник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що є на борту таких суден і чим оперує спецкоманда?
Що приховують російські кораблі-«рятувальники»
12 вересня, 07:30
Росія у ніч на 28 серпня завдала чергового масованого удару по столиці
Росія обирає балістику, а не стіл перемовин: Зеленський про удар по Києву
28 серпня, 08:22
За словами фахівців, зменшення інтенсивності повʼязане з ротацією підрозділів армії РФ
У серпні окупанти зменшили інтенсивність атак: аналітики назвали причину
1 вересня, 15:34
Росія завдала комбінованого удару по Україні: головне за ніч
Росія завдала комбінованого удару по Україні: головне за ніч
7 вересня, 07:10
Трамп та перша леді прибули у Велику Британію
Візит Трампа та Меланії до Британії, атака на Черкащину та Кропивницький: головне за ніч
17 вересня, 05:48
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі
Атака на Дніпропетровщину: є жертва та поранені
20 вересня, 07:41
Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов коментує перегрупування російських військ на фронті
Росіяни перегруповуються після провалів: ЗСУ оцінили ситуацію на фронті
22 вересня, 14:49
Зірка займає майже всю площу поля та добре помітна навіть із супутникових знімків і на картах Google
Росія перетворила стадіон у Маріуполі на пропагандистський плацдарм (фото)
20 вересня, 10:28
Києву треба готуватись ловити FPV-дрони, вважає Фірсов
Київ має готуватися до атак великими FPV-дронами – заступник командира полку безпілотних систем
20 вересня, 15:26

Події в Україні

Московська церква в Україні визнала, що окупанти катують її священників
Московська церква в Україні визнала, що окупанти катують її священників
Розвідка спалила літаки Ан-26 та радіолокаційні станції окупантів
Розвідка спалила літаки Ан-26 та радіолокаційні станції окупантів
«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів через ворожі обстріли
«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів через ворожі обстріли
Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025 року
На Харківщині окупанти вбили дроном 59-річного чоловіка
На Харківщині окупанти вбили дроном 59-річного чоловіка
Сили оборони збили російський Су-34
Сили оборони збили російський Су-34

Новини

Зеленський заявив, що готовий піти у відставку після закінчення війни
Сьогодні, 12:42
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua