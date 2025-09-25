Московська церква в Україні визнала, що окупанти катують її священників

Окупанти засудили на 14 років священника УПЦ МП Костянтина Максимова за шпигунство

Синод УПЦ МП за рік часу ніяк не коментував російський вирок священнику Костянтину Максимову

Через понад рік часу Московська церква відреагувала на вирок священнику УПЦ МП Костянтину Максимову, якого Росія звинувачує у «шпигунстві». Ігуменя Свято-Архангело-Михайлівського монастиря в Одесі Серафима Шевчик визнала, що росіяни катують його, повідомляє «Главком».

«Окупанти засудили на 14 років священника УПЦ отця Костянтина Максимова: «за шпигунство проти Росії». Його в неволі катують на смерть. Помолімося за мученика Христова!» – написала вона.

Під своїм дописом Шевчик повідомила, що триває робота, аби обміняти його на російських полонених. «Ми не лише молимося за вʼязня совісті отця Костянтина. Йде робота по влаштування його обміну на російських полонених і повернення його через цей механізм до України», – додала вона.

Варто зазначити, що Синод УПЦ МП та пресслужба ніяк не реагували на вирок Максимову.

Як відомо, Костянтин Максимов – священник з Токмака Запорізької області. Служив у місцевому храмі Успіння Пресвятої Богородиці (входить до Бердянської єпархії УПЦ МП). Коли почалась повномасштабна війна – чоловік опинився в російській окупації.

Окупанти визнали священнослужителя винним у «шпигунстві» та засудили до 14 років колонії суворого режиму. Він зник у травні 2023 року, коли намагався виїхати через Крим. Вважалося, що священник потрапив у фільтраційний табір.

Як стверджують росіяни, з квітня 2022 до лютого 2023 року Максимов, який проживав у тимчасово окупованому Токмаку, збирав інформацію про розташування російської протиповітряної оборони. Далі ці дані священнослужитель нібито передавав через месенджер співробітникові Служби безпеки України.

Окупаційний «Запорізький обласний суд» погодився з позицією «прокурора» з окупованого Криму та засудив Максимова до 14 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму.