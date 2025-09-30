Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала залізничну інфраструктуру Чернігівщини: які потяги затримуються

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала залізничну інфраструктуру Чернігівщини: які потяги затримуються
Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми – Львів
фото з відкритих джерел

Усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться за допомогою резервних тепловозів

На Чернігівщині російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

Усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться за допомогою резервних тепловозів, що викликає затримку у графіку. «Обстежуємо колію, вже точно маємо знеструмлення на Ніжинському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми – Львів (сім годин). У зворотному напрямку поїзд №144 Львів – Суми також вирушить із запізненням, попередили в «Укрзалізниці». Зауважимо, що «Укрзалізниця» ще не оговталася від ранкового обстрілу по Чернігівщині, через який також були затримки потягів.

Нагадаємо, Російська Федерація з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи її в середньому шістьма-сімома «Шахедами» майже щоночі. Атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс. 

Атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах. Як зазначив голова правління «Укрзалізниці», росіяни діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди. «Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

До слова, уночі 27 вересня окупаційна армія атакувала Одеську область дронами. Унаслідок терористичної атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру. Усі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця Чернігівщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федерація роботодавців закликала депутатів виділити Укрзалізниці фінансування
Федерація роботодавців закликала депутатів виділити Укрзалізниці фінансування
25 вересня, 12:21
Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано
Через обстріл Полтавщини затримуються декілька поїздів: повний перелік
18 вересня, 07:33
Підліток перебував між вагонами товарного потяга, не втримався і впав на залізничну колію під час руху
Травмування підлітка на станції «Київ-Волинський». Поліція встановлює обставини події
17 вересня, 10:14
У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів
Затримки поїздів через атаку РФ: з'явилися нові дані
17 вересня, 07:06
Для приміського сполучення на Київщині організовано тактовий рух між Києвом та Бояркою
Нічний вибух на Київщині: «Укрзалізниця» змінила розклад руху потягів (перелік)
14 вересня, 09:39
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
«АрселорМіттал»: «Укрзалізниця» піднімає чорний прапор для промисловості
12 вересня, 11:09
У 2025 році «УЗ» прогнозує збитки у розмірі 17,6 млрд грн, а у 2026 році – 28,6 млрд грн
Збільшення вантажник залізничних тарифів. Глава «Укрметалургпрому» попередив про катастрофу
5 вересня, 13:10
Росіяни запустили фейк про знищення пункту запуску БпЛА на Чернігівщині
Росіяни запустили фейк про знищення пункту запуску БпЛА на Чернігівщині
5 вересня, 04:40
Дрони цієї ночі атакували українські міста
Працівники «Укрзалізниці» отримали поранення через ворожу атаку
3 вересня, 05:09

Події в Україні

Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей
Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей
Росія атакувала залізничну інфраструктуру Чернігівщини: які потяги затримуються
Росія атакувала залізничну інфраструктуру Чернігівщини: які потяги затримуються
Окупанти атакували Дніпро дронами: є загиблий, понад десяток поранених (оновлюється)
Окупанти атакували Дніпро дронами: є загиблий, понад десяток поранених (оновлюється)
У Києві повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
У Києві повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
Керували ударами по Охтирці: СБУ заочно повідомила про підозру двом генералам РФ
Керували ударами по Охтирці: СБУ заочно повідомила про підозру двом генералам РФ
Українські ССО знищили «очі» С-400 у Криму
Українські ССО знищили «очі» С-400 у Криму

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua