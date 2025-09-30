Росія атакувала залізничну інфраструктуру Чернігівщини: які потяги затримуються

Усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться за допомогою резервних тепловозів

На Чернігівщині російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

Усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться за допомогою резервних тепловозів, що викликає затримку у графіку. «Обстежуємо колію, вже точно маємо знеструмлення на Ніжинському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми – Львів (сім годин). У зворотному напрямку поїзд №144 Львів – Суми також вирушить із запізненням, попередили в «Укрзалізниці». Зауважимо, що «Укрзалізниця» ще не оговталася від ранкового обстрілу по Чернігівщині, через який також були затримки потягів.

Нагадаємо, Російська Федерація з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи її в середньому шістьма-сімома «Шахедами» майже щоночі. Атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс.

Атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах. Як зазначив голова правління «Укрзалізниці», росіяни діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди. «Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

До слова, уночі 27 вересня окупаційна армія атакувала Одеську область дронами. Унаслідок терористичної атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру. Усі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів.