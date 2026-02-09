Головна Світ Соціум
В Іспанії по всій країні паралізовано залізничних рух: у чому причина

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
В Іспанії по всій країні паралізовано залізничних рух: у чому причина
Страйк залізничників розпочався через протести машиністів щодо недотримання правил безпеки
В Іспанії почався страйк залізничних машиністів

В Іспанії по всій країні почалися перебої в залізничному сполученні. Все через кількаденний страйк машиністів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання DW.

Повідомляється, що залізничники оголосили триденний страйк через проблеми з безпекою.

Відомо, що 18 січня в південному регіоні Андалусія на високій швидкості зіштовхнулися потяги,  тоді загинуло 45 людей. Ще один трагічний випадок стався поблизу Барселони. Там на колію впала захисна стіна, приміський поїзд зійшов з рейок. Унаслідок машиніст загинув, а четверо пасажирів отримали серйозні травми. 

У профспілках заявляють, що залізнична система погіршується, і вимагає посилення гарантій безпеки та технічного обслуговування. Міністр транспорту країни Оскара Пуенте намагався домовитися з профспілками на вихідних, але спроба провалилася. 

Як передбачається, прем'єр-міністр країни Педро Санчес має у середу, 11 лютого, виступити перед парламентом з коротким звітом про роботу залізниці.

 Нагадаємо, депутати наголошують на реформі «Укрзалізниці» і необхідності системного фінансування пасажирських перевезень. У довгостроковій перспективі «Укрзалізниця» має відійти від практики вирішення фінансових проблем через підвищення вантажних тарифів і зосередитися на структурних реформах, зміні бізнес-моделі та розширенні клієнтської бази.

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку минулого року пропонував передбачити у державному бюджеті на 2026 рік понад 26 млрд грн фінансової підтримки «Укрзалізниці» для забезпечення пасажирських перевезень, гуманітарних і евакуаційних вантажів. Однак у фінальній редакції бюджету ці видатки враховані не були.

Також київська дитяча залізниця вперше перейшла на цілорічний режим роботи. Київська дитяча залізниця працює автономно, на теплотязі, тож не залежить від зовнішнього електроживлення. Вагони всередині опалюються.

