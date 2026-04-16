У поїзді з Івано-Франківська до Черкас народилася дитина

Сьогодні, 16 квітня, у потязі №44 з Івано-Франківська до Черкас народився хлопчик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Вранці нашому поїзду №44 з Івано-Франківська до Черкас знадобилася неграфікова зупинка у Фастові. Такі зупинки зараз не рідкість через загрозу дронів, але цього разу привід був значно приємніший. Вже за три хвилини команда парамедиків, які очікували на пероні після попередження начальника поїзда, прийняла з 12-го вагона щасливу родину з +1 маленьким пасажиром», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хлопчик народився незадовго до прибуття поїзда до Фастова. Поїзна бригада разом із пасажирами надала необхідну домедичну допомогу. На момент висадки стан матері та дитини був задовільним.

«Прикмет на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюку рости здоровим і якнайшвидше повернутися до наших дитячих вагонів – зустрінемо вже як свого», – наголосила компанія.

Раніше у Києві на залізничній станції Дарниця 41-річна пасажирка поїзда народила дитину прямо на платформі. Тоді пологи прийняла чергова по станції Яна Якименко.

До слова, у 2025 році в Україні фіксували, як сповільнення народжуваності, так і збільшення смертності. У Міністерстві юстиції України повідомили, що на одного новонародженого торік припадало троє померлих.