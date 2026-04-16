Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У поїзді з Івано-Франківська до Черкас народилася дитина

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова
фото: «Укрзалізниця»

На момент висадки стан матері та дитини був задовільним

Сьогодні, 16 квітня, у потязі №44 з Івано-Франківська до Черкас народився хлопчик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Вранці нашому поїзду №44 з Івано-Франківська до Черкас знадобилася неграфікова зупинка у Фастові. Такі зупинки зараз не рідкість через загрозу дронів, але цього разу привід був значно приємніший. Вже за три хвилини команда парамедиків, які очікували на пероні після попередження начальника поїзда, прийняла з 12-го вагона щасливу родину з +1 маленьким пасажиром», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хлопчик народився незадовго до прибуття поїзда до Фастова. Поїзна бригада разом із пасажирами надала необхідну домедичну допомогу. На момент висадки стан матері та дитини був задовільним.

«Прикмет на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюку рости здоровим і якнайшвидше повернутися до наших дитячих вагонів – зустрінемо вже як свого», – наголосила компанія.

Раніше у Києві на залізничній станції Дарниця 41-річна пасажирка поїзда народила дитину прямо на платформі. Тоді пологи прийняла чергова по станції Яна Якименко.

До слова, у 2025 році в Україні фіксували, як сповільнення народжуваності, так і збільшення смертності. У Міністерстві юстиції України повідомили, що на одного новонародженого торік припадало троє померлих.

Теги: Укрзалізниця день народження дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua