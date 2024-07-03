Уникайте сонця. Експерт розповів, як грамотно поводитися з зарядними станціями

Експерт: Якщо станція знаходиться на вулиці – під час дощів її необіхдно чимось накрити

Чи варто лишати станцію заряджатися на ніч та в принципі без нагляду, як зазвичай це роблять з мобільними телефонами?

Портативну зарядну станцію можна залишати заряджатися без нагляду як на ніч, так і протягом дня за важливої умови: станція має бути сертифікована. Про це та про інші особливості портативних електростанцій для «Главкому» розповів бренд-менеджер компанії з продажу зарядних станцій Сергій Сілін.

Експерт наголошує: за жодних умов не можна залишати прилад під прямими променями світла. Його краще розташувати в затінку, а якщо ж станція на вулиці – під час дощів чимось накрити. У зимовий ж період небажано ставити станцію біля батареї. За можливості, краще розташувати її біля вентиляції і так, щоб ніщо не загромаджувало простір навколо, пояснив спеціаліст.

Також Сергій Сілін прокоментував поширену думку, чи треба уникати заряджання приладу до 100% та розрядки до 0%, як з мобільними телефонами. За його словами, рекомендації щодо розрядки-зарядки станцій є, але вони не категоричні.

«Якщо ми говоримо загалом про сучасні зарядні станції з літій-залізо-фосфатними акумуляторами, я б радив тримати заряд в межах 20-80%. Але у нинішніх умовах навряд чи хто буде так обмежуватися, якщо є можливість зарядитися повністю. Тому я працюю на своїй домашній станції в діапазоні 5-100%», – пояснив спеціаліст. Сілін додав, що аби станція «не вийшла в саморозряд», треба залишати хоча б декілька відсотків до повного нуля.

Нагадаємо, ДСНС уже фіксує пожежі, які сталися внаслідок вибуху генератора. Так, 23 червня на Софіївській Борщагівці під Києвом вибухнула літієва батарея інвертора, внаслідок чого квартира вигоріла вщент.

До слова, Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС. Під час підготовки до зими, Україна змушена буде невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації.