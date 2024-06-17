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Уряд програмує подальший ріст цін. Експерт попередив Кабмін про небезпеку одного з рішень

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Уряд програмує подальший ріст цін. Експерт попередив Кабмін про небезпеку одного з рішень
Зараз ціни на металургійну продукцію на світовому ринку йдуть вниз
фото: depositphotos.com

Необхідність імпорту 80% електроенергії може повністю добити конкурентоспроможність української продукції – експерт

Зобов’язання імпортувати 80% електроенергії, яке запровадив Кабмін для бізнесу, призведе до зростання собівартості виробництва в українській промисловості, і наша продукція остаточно втратить конкурентоспроможність на світових ринках. Ця проблема, вкупі з дефіцитом персоналу та логістичними витратами, може повністю добити українську металургію. Про таке заявив голова Комітету промислової екології та сталого розвитку ЕВА, директор GMK Center Станіслав Зінченко.

«Наші підприємства вже отримали 40-60% зростання вартості електроенергії за останній рік. Вони дуже важко з цим працювали. А зараз буде ще більша ціна, тому що це будуть європейські імпортні ціни. І, як я розумію, ми будемо їх купувати на короткому ринку, тобто, по найвищій ціні. Тому, з моєї точки зору, це принципово вплине на конкурентоздатність української продукції. Вона стане дорожчою – як всередині країни, так і зовні. І ми втратимо конкурентоздатність свого експорту та побачимо ще більше імпорту з Китаю та Туреччини на нашому ринку», – пояснив експерт.

Він нагадав, що логістичні витрати українських підприємств також виросли уп'ятеро, до того ж наразі великою проблемою є дефіцит робочих рук через мобілізацію та міграцію.

«Фактично при такому, навіть при меншому здорожчанні електроенергії у 2022 році восени закривалися європейські підприємства. А це означає, що наші підприємства знову будуть працювати у мінус, як вони працювали на початку війни і восени-взимку 2022 року», – каже Зінченко.

За його словами, зараз ціни на металургійну продукцію на світовому ринку йдуть вниз – у той час як логістичні витрати продовжують зростати, вартість електроенергії також зростає, а мобілізація не дає можливості закрити вакансії.

«Якщо зараз додасться ще й імпорт електроенергії – ну, у цьому випадку ми стаємо перед питанням закриття підприємств, наприклад феросплавна галузь в Україні не працює із-за високих цін з осені 2023 року. Ці два питання, а саме вартість електроенергії та нестача персоналу, – це те, що може остаточно добити влітку українську металургію», – резюмував Зінченко.

Як відомо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. «Укренерго», зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%.

У свою чергу у Федерації роботодавців України заявили, що такі норми імпорту серйозно зашкодять енергоємним галузям промисловості та призведуть до зупинки великих виробництв. У такому випадку наслідками для економіки стануть скорочення податкових та валютних надходжень та зниження ВВП, що в свою чергу призведе зниження обороноздатності нашої держави, і зростання безробіття.

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Теги: Кабмін енергетика імпорт електроенергія

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