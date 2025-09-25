Уповноважений президента пояснив, чому санкції проти українських громадян – це нормально

Влад Власюк: «Усі країни вносять, хай і незначну, кількість своїх громадян до своїх санкційних списків»

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, що запровадження санкцій проти українських громадян не є унікальною практикою. За його словами, всі країни світу, хоч і в невеликій кількості, вносять своїх громадян до санкційних списків. Про це Владислав Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Це насправді не є якоюсь унікальною практикою. Наприклад, в останньому санкційному пакеті Британії є двоє підданих Його Величності. Усі країни тією чи іншою мірою вносять, хай і незначну, кількість своїх громадян до своїх санкційних списків», – розповів Власюк.

Він зазначив, що загальний правовий режим санкцій проти Росії передбачає можливість накладення обмежень на будь-яких осіб, чиї дії спрямовані на підтримку російської агресії проти України. «І не має значення, яке у кого громадянство. Особливо якщо не існує іншого способу реагувати на ці порушення», – підкреслив Власюк.

Нагадаємо, Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, який був розчарований 18-м пакетом європейських санкцій, цього разу сповнений оптимізму. В інтерв’ю «Главкому» чиновник розповідає, як наші партнери крок за кроком паралізують здатність Кремля воювати, чому запроваджені Україною санкції часто не працюють так, як треба, та чи реально закрити Європу для російських туристів.

Власюк закликав громадян повідомляти інформацію про осіб, які просувають російські наративи. За його словами, «якщо хтось може допомогти з інформацією, це можна буде брати в роботу» для подальшого розгляду щодо накладання санкцій. «Точно немає такого, що ми когось чіпаємо, а когось – ні. Є загальне розуміння, що будь-яке санкційне рішення повинно ґрунтуватись на певних визначених законом підставах. Плюс на все треба мати людські ресурси, які будуть займатися підготовкою відповідних рішень», – зазначив Власюк.

Владислав Власюк наголосив, що цього року вже було видано понад 40 санкційних указів, що співставно з кількістю за попередні три роки.