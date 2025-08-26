Україна закликає посилити санкції проти Росії за «легалізацію» портів Маріуполя та Бердянська

МЗС України розцінює дії Росії як «нікчемні» та такі, що грубо порушують міжнародне право

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії. Причиною стало урядове розпорядження РФ від 22 серпня 2025 року, яким Росія включила морські порти окупованих міст Бердянська і Маріуполя до переліку своїх власних портів, відкритих для іноземних суден. Про це йдеться в коментарі українського МЗС, пише «Главком».

МЗС України розцінює дії Росії як «нікчемні» та такі, що грубо порушують міжнародне право, зокрема:

Статут ООН, який захищає суверенітет держав;

Конвенцію ООН з морського права, яка визначає право України регулювати судноплавство у своїх водах;

Резолюції Генасамблеї ООН, які підтверджують суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

У зв’язку з цим, Україна закликала своїх партнерів запровадити нові жорсткі санкції. Вони мають бути спрямовані проти російських фізичних та юридичних осіб, а також іноземних компаній і суден, які будуть задіяні у комерційній діяльності в цих портах.

Крім того, українське зовнішньополітичне відомство звернулося до Міжнародної морської організації (ІМО). МЗС закликало ІМО інформувати всі держави-члени про необхідність дотримання резолюції Асамблеї ІМО від 4 грудня 2023 року. Цей документ закликає уряди попереджати судна під своїм прапором, судновласників та страхові компанії про заборону заходити до закритих портів на окупованих українських територіях.

Україна також переконана, що настільки зухвале порушення міжнародного права Росією вимагає адекватної відповіді, включаючи запровадження жорстких санкцій проти тих російських портів, що задіяні у роботі російської військової машини.

Нагадаємо, уряд Росії запропонував Володимиру Путіну денонсувати Європейську конвенцію про запобігання катуванням, яка була ухвалена ще в 1987 році. Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС, пише «Главком».

Цей крок дозволить Росії вийти з-під контролю Європейського комітету із запобігання катуванням. Відповідно до конвенції, Комітет має право відвідувати будь-яке місце утримання осіб, позбавлених волі (в'язниці, СІЗО, психіатричні лікарні тощо), на території країн-учасниць. Російський уряд пропонує припинити дотримання цієї норми.

До слова, керівник російської державної ядерної корпорації «Росатом» Олексій Ліхачов заявив, що ядерний щит Росії має бути посилений у найближчі роки. Він обґрунтував це «колосальними загрозами», з якими стикається ядерна держава у світі.