Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна закликає посилити санкції проти Росії за «легалізацію» портів Маріуполя та Бердянська

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Україна закликає посилити санкції проти Росії за «легалізацію» портів Маріуполя та Бердянська
Україна закликала своїх партнерів запровадити нові жорсткі санкції через дії РФ
фото з відкритих джерел

МЗС України розцінює дії Росії як «нікчемні» та такі, що грубо порушують міжнародне право

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії. Причиною стало урядове розпорядження РФ від 22 серпня 2025 року, яким Росія включила морські порти окупованих міст Бердянська і Маріуполя до переліку своїх власних портів, відкритих для іноземних суден. Про це йдеться в коментарі українського МЗС, пише «Главком».

МЗС України розцінює дії Росії як «нікчемні» та такі, що грубо порушують міжнародне право, зокрема:

  • Статут ООН, який захищає суверенітет держав;
  • Конвенцію ООН з морського права, яка визначає право України регулювати судноплавство у своїх водах;
  • Резолюції Генасамблеї ООН, які підтверджують суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

У зв’язку з цим, Україна закликала своїх партнерів запровадити нові жорсткі санкції. Вони мають бути спрямовані проти російських фізичних та юридичних осіб, а також іноземних компаній і суден, які будуть задіяні у комерційній діяльності в цих портах.

Крім того, українське зовнішньополітичне відомство звернулося до Міжнародної морської організації (ІМО). МЗС закликало ІМО інформувати всі держави-члени про необхідність дотримання резолюції Асамблеї ІМО від 4 грудня 2023 року. Цей документ закликає уряди попереджати судна під своїм прапором, судновласників та страхові компанії про заборону заходити до закритих портів на окупованих українських територіях.

Україна також переконана, що настільки зухвале порушення міжнародного права Росією вимагає адекватної відповіді, включаючи запровадження жорстких санкцій проти тих російських портів, що задіяні у роботі російської військової машини.

Нагадаємо, уряд Росії запропонував Володимиру Путіну денонсувати Європейську конвенцію про запобігання катуванням, яка була ухвалена ще в 1987 році. Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС, пише «Главком».

 Цей крок дозволить Росії вийти з-під контролю Європейського комітету із запобігання катуванням. Відповідно до конвенції, Комітет має право відвідувати будь-яке місце утримання осіб, позбавлених волі (в'язниці, СІЗО, психіатричні лікарні тощо), на території країн-учасниць. Російський уряд пропонує припинити дотримання цієї норми.

До слова, керівник російської державної ядерної корпорації «Росатом» Олексій Ліхачов заявив, що ядерний щит Росії має бути посилений у найближчі роки. Він обґрунтував це «колосальними загрозами», з якими стикається ядерна держава у світі.

Теги: Маріуполь росія санкції окуповані території порт Бердянськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як війни сформували ненависть росіян до США
Росіяни ніколи не боялися США. І ось чому
Вчора, 14:34
Очікуваного результату у Вашингтоні не може бути
У Вашингтоні не буде миру: головні причини
18 серпня, 18:35
Росія налагодила масове виробництво безпілотникі
«Імперія дронів». Як працює конвеєр смерті Путіна: дані розвідки та розслідувачів Агресор
18 серпня, 10:45
Трамп про Путіна: я більше не збираюся говорити
Трамп про Путіна: я більше не збираюся говорити
28 липня, 16:59
Після удару розгорілася пожежа
У Волгоградській області безпілотники атакували залізничний вузол
4 серпня, 05:02
Українську журналістку Вікторію Рощину затримали на тимчасово окупованій території Запорізької області та етапували до ізолятора у Таганрозі
Начальник СІЗО, де катували українську журналістку, отримав підозру за статтею про воєнні злочини
7 серпня, 10:19
Глава російської церкви молився сьогодні за дружбу країн, які мають ядерну зброю
Патріарх Кирило помолився за «дружбу ядерних держав»
15 серпня, 20:55
Білий дім звинуватив кількох колишніх президентів США
РФ нікуди не вторгалася за часів Трампа – Білий дом перерахував «винуватців»
19 серпня, 21:03
Базаров перейшов на роботу в Курську область у лютому 2025 року
Російські силовики затримали заступника губернатора Курщини
Вчора, 11:09

Події в Україні

Україна закликає посилити санкції проти Росії за «легалізацію» портів Маріуполя та Бердянська
Україна закликає посилити санкції проти Росії за «легалізацію» портів Маріуполя та Бердянська
NYT спрогнозував, що чекає Україну після сплеску дипломатії
NYT спрогнозував, що чекає Україну після сплеску дипломатії
Bloomberg назвав можливі гарантії безпеки для України
Bloomberg назвав можливі гарантії безпеки для України
The Times розповів історію українки про життя в окупації
The Times розповів історію українки про життя в окупації
Трамп про дрони в Україні: це «нова форма війни»
Трамп про дрони в Україні: це «нова форма війни»
Лінія фронту станом на 25 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 25 серпня 2025. Зведення Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
29K
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
8831
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність
6246
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
4456
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua