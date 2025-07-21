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Посол, який «дістав» Путіна, завершує місію в Узбекистані

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Посол, який «дістав» Путіна, завершує місію в Узбекистані
Дорошенко: Мені випала честь представляти і захищати інтереси Держави в тяжкий для неї час
фото: Mykola Doroshenko

Посол України в Узбекистані Микола Дорошенко завершує свою місію

Посол України в Республіці Узбекистан Микола Дорошенко завершує свою дипломатичну місію. Рішення про його звільнення з посади ухвалив президент України Володимир Зеленський у рамках ротації дипломатичного корпусу. Про це сам Дорошенко повідомив у своєму зверненні, пише «Главком».

Микола Дорошенко зазначив, що розцінює це як «вищий ступінь довіри керівництва моєї країни, мого народу» і доклав максимум зусиль, щоб її виправдати. Він наголосив на своїй глибокій мотивації та енергії, спрямованій на всебічний розвиток співробітництва між Україною та Узбекистаном.

Посол, який «дістав» Путіна, завершує місію в Узбекистані фото 1
скріншот

«Мені випала честь представляти і захищати інтереси Держави в тяжкий для неї час – час війни», – написав Дорошенко. Він підкреслив, що його головним обов'язком було «говорити про цей факт, доносити правду до узбецького суспільства, пояснювати їм, чим живе сьогоднішня Україна, як і чому гинуть її сини та доньки».

Згадуючи віроломний напад Росії на Україну одинадцять років тому, дипломат зазначив: «Без оголошення війни на її територію вторглися ті, хто десятиліттями називали себе братами, а насправді виявилися Каїнами».

Микола Дорошенко відомий своєю полемікою з російським диктатором Володимиром Путіним у вересні 2016 року. В інтерв'ю «Главкому» він розповів про розмову з Путіним.

Микола Дорошенко розповів, що його вступ у дискусію з Путіним щодо окупації Криму та Донбасу на майданчиках міжнародних організацій не був імпровізацією. «На такому високому рівні імпровізації практично не буває. Кожен крок ретельно прораховується і дипломатичний демарш теж», – зазначив він. Над підготовкою цього виступу працювали десятки людей, включаючи Міністерство закордонних справ та Адміністрацію Президента.

Дипломат підкреслив, що всі його дії були узгоджені з центром, а його завданням було виголосити позицію України. Незважаючи на шалений супротив з боку секретаріату СНД, який перешкоджав його виступу та намагався не допустити представника України на засідання глав держав, Дорошенко проявив ініціативу та доніс правду.

Нагадаємо, український дипломат Микола Дорошенко став відомим широкому загалу після 17 вересня 2016 року. Під час засідання глав країн СНД у Киргизстані, в присутності президента Росії Володимира Путіна посол публічно виступив проти передачі Росії головування в цій організації. Дорошенко змусив президента країни-агресора вступити у дискусію та захищатися.

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Теги: Узбекистан Україна посол

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