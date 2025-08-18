Качка повідомив, чи змінився для України дедлайн вступу до ЄС

Качка зауважив, що можливе розділення України та Молдови під час вступу до ЄС – не є магістральною думкою

Терміни вступу до Європейського Союзу для України не змінилися. Як і раніше, дедлайном є 2030 рік. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка на презентації плану дій нового уряду, інформує «Главком».

«Дедлайни не змінилися, у нас політичний горизонт 2030 року лишається актуальним, і він, навпаки, набирає важливості ще більше», – вважає міністр, пригадавши візит президента Володимира Зеленський до Брюсселю дорогою до Вашингтона.

За його словами, з усіма державами-членами, зокрема і з Угорщиною, триває щоденна робота. Крім того, 1 вересня у Копенгагені відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ, там обговорять і відкриття переговорів.

Серед іншого, Качка зауважив, що можливе розділення України та Молдови під час вступу до ЄС – не є магістральною думкою, насправді і Брюссель, і Київ підтримують відкриття переговорів за першим кластером для обох країн.

Тоді ж розділення міністр вважає відходом від базових підходів та «реалізацією негативного сценарію».

Нагадаємо, Україна продовжує виконувати свої зобов’язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Ціль приєднатися до ЄС до 2030 року залишається актуальною. Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос нагадала, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва висловила переконання, що Україна має реальні шанси стати членом ЄС до 2030 року. За її словами, ці строки залишаються без змін.

Раніше Координаційна платформа українців за кордоном Strichka звернулася з петицією до Європейського парламенту. Вона закликає негайно прийняти Україну до ЄС, аби зміцнити європейську безпеку та стримувати російські загрози.