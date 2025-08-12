Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чоловіки до 22 років зможуть перетинати кордон? Заява президента

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чоловіки до 22 років зможуть перетинати кордон? Заява президента
Президент зробив заяву про виїзд чоловіків за кордон
фото: Укрінформ

Зеленський: На цей час є обмеження у 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років

Президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців, запропонувавши підвищити віковий поріг обмежень з 18 до 22 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. На цей час є обмеження у 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років», – зазначив президент.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 3 млн громадян України виїхали за кордон і не повернулися. Такі дані наводить Державна прикордонна служба за перше півріччя 2025 року.

Загалом за перші шість місяців 2025 року Державна прикордонна служба зафіксувала понад 16,4 млн перетинів кордону (сумарно виїздів та повернень). Переважна більшість цих перетинів – 85%, або 14,08 млн – припадає на українців. Важливо зазначити, що ці дані стосуються лише офіційних перетинів державного кордону; випадки нелегального перетину, наприклад, через річку Тису, або виїзду через тимчасово окуповані території, достовірно відслідкувати неможливо.

До слова, уряд Польщі поступово припинить діяльність притулків для біженців з України. Проєкт закону з цього питання було прийнято на засіданні Ради міністрів.

 

Читайте також:

Теги: кордон Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив, що очікує від Свириденко програми дій нового уряду
Зеленський назвав нового премʼєра України
14 липня, 14:52
Європейський Союз виділить Фінляндії кошти на утримання кордону з Росією
Євросоюз збільшує витрати на утримання кордону Фінляндії з Росією
19 липня, 10:47
Зеленський та Свириденко обговорили заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України
Свириденко повідомила, які три ключові задачі Зеленський ставить оновленому уряду
14 липня, 18:15
Зеленський підписав закон про множинне громадянство
Зеленський підписав закон про множинне громадянство
15 липня, 16:35
Макрон та Зеленський обговорили роботу у форматі коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі
Франція готова навчати більше українських пілотів на Mirage – Зеленський
18 липня, 13:27
За словами Зеленського, мета аудиту – спрямувати максимум коштів на оборону України
Президент підписав указ про негайний аудит державних видатків
23 липня, 19:58
Президент привітав медиків зі святом
Президент привітав медиків зі святом
27 липня, 10:49
У патрульній поліції Одещини обставини втечі Максима Стандратюка не повідомили, однак сам факт підтвердили
Утік із бойфрендом? На Одещині патрульний незаконно виїхав за кордон
9 серпня, 18:56
Зеленський анонсував спрощення закупівель пікапів
Президент доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів
Вчора, 16:33

Політика

Ердоган готовий організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини
Ердоган готовий організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини
Президент прокоментував майбутню зустріч Трампа з Путіним
Президент прокоментував майбутню зустріч Трампа з Путіним
Чоловіки до 22 років зможуть перетинати кордон? Заява президента
Чоловіки до 22 років зможуть перетинати кордон? Заява президента
Як покращити ситуацію з мобілізацією в Україні? Відповідь соціолога
Як покращити ситуацію з мобілізацією в Україні? Відповідь соціолога
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК
Буданов особисто відвідав Зміїний та газовидобувні платформи (фото)
Буданов особисто відвідав Зміїний та газовидобувні платформи (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
19K
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
9698
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків
6293
Вчені назвали найпростіший спосіб вивчити англійську
5010
Синоптикиня Діденко розповіла, коли очікувати похолодання в Україні

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua