Чоловіки до 22 років зможуть перетинати кордон? Заява президента

Зеленський: На цей час є обмеження у 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років

Президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців, запропонувавши підвищити віковий поріг обмежень з 18 до 22 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Я доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. На цей час є обмеження у 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років», – зазначив президент.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 3 млн громадян України виїхали за кордон і не повернулися. Такі дані наводить Державна прикордонна служба за перше півріччя 2025 року.

Загалом за перші шість місяців 2025 року Державна прикордонна служба зафіксувала понад 16,4 млн перетинів кордону (сумарно виїздів та повернень). Переважна більшість цих перетинів – 85%, або 14,08 млн – припадає на українців. Важливо зазначити, що ці дані стосуються лише офіційних перетинів державного кордону; випадки нелегального перетину, наприклад, через річку Тису, або виїзду через тимчасово окуповані території, достовірно відслідкувати неможливо.

До слова, уряд Польщі поступово припинить діяльність притулків для біженців з України. Проєкт закону з цього питання було прийнято на засіданні Ради міністрів.