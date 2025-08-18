Стало відомо, коли уряд дозволить чоловікам до 22 років виїжджати за кордон

Глава Кабміну наголосила, що урядова постанова буде фіналізована до кінця тижня

Раніше президент Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів може ухвалити постанову про надання дозволу чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Як зазначила глава уряду, рішення для надання дозволу чоловікам цієї вікової категорії на виїзд за кордон не потребує внесення змін до законодавства. «Це буде постанова Кабінету міністрів... Я думаю, що на цьому тижні фіналізуємо», – каже вона.

За словами Свириденко, напрацювання документа вже триває. Очільниця Кабміну повідомила, що нові деталі про постанову будуть оприлюднені цього тижня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців, запропонувавши підвищити віковий поріг обмежень з 18 до 22 років.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 3 млн громадян України виїхали за кордон і не повернулися. Загалом за перші шість місяців 2025 року Державна прикордонна служба зафіксувала понад 16,4 млн перетинів кордону (сумарно виїздів та повернень).

Переважна більшість цих перетинів – 85%, або 14,08 млн – припадає на українців. Важливо зазначити, що ці дані стосуються лише офіційних перетинів державного кордону; випадки нелегального перетину, наприклад, через річку Тису, або виїзду через тимчасово окуповані території, достовірно простежити неможливо.

До слова, схему переправлення чоловіків призовного віку через кордон міжнародним залізничним сполученням, яку організував провідник потягу, викрили оперативники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та області.