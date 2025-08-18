Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стало відомо, коли уряд дозволить чоловікам до 22 років виїжджати за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, коли уряд дозволить чоловікам до 22 років виїжджати за кордон
Глава Кабміну наголосила, що урядова постанова буде фіналізована до кінця тижня
фото: Telegram/Юлія Свириденко

Раніше президент Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів може ухвалити постанову про надання дозволу чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Як зазначила глава уряду, рішення для надання дозволу чоловікам цієї вікової категорії на виїзд за кордон не потребує внесення змін до законодавства. «Це буде постанова Кабінету міністрів... Я думаю, що на цьому тижні фіналізуємо», – каже вона.

За словами Свириденко, напрацювання документа вже триває. Очільниця Кабміну повідомила, що нові деталі про постанову будуть оприлюднені цього тижня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців, запропонувавши підвищити віковий поріг обмежень з 18 до 22 років.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 3 млн громадян України виїхали за кордон і не повернулися. Загалом за перші шість місяців 2025 року Державна прикордонна служба зафіксувала понад 16,4 млн перетинів кордону (сумарно виїздів та повернень).

Переважна більшість цих перетинів – 85%, або 14,08 млн – припадає на українців. Важливо зазначити, що ці дані стосуються лише офіційних перетинів державного кордону; випадки нелегального перетину, наприклад, через річку Тису, або виїзду через тимчасово окуповані території, достовірно простежити неможливо.

До слова, схему переправлення чоловіків призовного віку через кордон міжнародним залізничним сполученням, яку організував провідник потягу, викрили оперативники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та області.

Читайте також:

Теги: кордон Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години вже поданий до ВРУ
Законопроєкт про штраф за порушення комендантської години подано на розгляд парламенту
Сьогодні, 15:51
Чоловікам довелося сплатити штраф та пережити депортацію
У Польщі українські залізничники п'яними керували потягом
14 серпня, 21:13
Ужгородців на самокатах зупинили за 300 метрів від держрубежу
На кордоні зі Словаччиною затримали двох порушників на самокатах
14 серпня, 17:06
За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій
Уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів
13 серпня, 18:57
Єврокомісія зазначила, що впровадження нової систему триватиме поступово протягом шести місяців
ЄС запускає біометричну систему в’їзду: до чого готуватись туристам
31 липня, 12:22
Окупанти вдарили по Біленьківській виправній колонії №99
Удар РФ по колонії на Запоріжжі. Омбудсмен терміново звернувся до влади
29 липня, 19:22
На Вінниччині прикордонники викрили повторну «сімейну комбінацію» на виїзд
Вивезла сина, хотіла ще й чоловіка: жінка вигадала хитру схему перетину кордону
28 липня, 19:58
Свириденко стала прем'єр-міністром України 17 липня 2025 року
Виклики для прем'єрки Свириденко: ліміти на імітацію закінчилися
28 липня, 11:08
Європейський Союз виділить Фінляндії кошти на утримання кордону з Росією
Євросоюз збільшує витрати на утримання кордону Фінляндії з Росією
19 липня, 10:47

Політика

Президент розповів деталі переговорів зі спецпредставником Трампа
Президент розповів деталі переговорів зі спецпредставником Трампа
Глава України зустрівся з Келлогом напередодні перемовин з Трампом – ЗМІ
Глава України зустрівся з Келлогом напередодні перемовин з Трампом – ЗМІ
Стало відомо, коли уряд дозволить чоловікам до 22 років виїжджати за кордон
Стало відомо, коли уряд дозволить чоловікам до 22 років виїжджати за кордон
Білий дім цікавився, чи одягне Зеленський костюм на зустріч із Трампом – Axios
Білий дім цікавився, чи одягне Зеленський костюм на зустріч із Трампом – Axios
Сибіга: Україна робить все, щоб не допустити Будапешту №2
Сибіга: Україна робить все, щоб не допустити Будапешту №2
Сибіга різко відповів на скарги Сійярто та дав йому пораду
Сибіга різко відповів на скарги Сійярто та дав йому пораду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
39K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
16K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3595
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
1965
Судова атака на Зеленського. Медведчук та Боголюбов синхронно подали позови

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua