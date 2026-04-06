Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Уряд спростив закупівлю пікапів для війська

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Централізовану систему передали АОЗ – техніку обиратимуть через Prozorro Market

Кабінет Міністрів запровадив новий механізм закупівлі транспорту для Сил оборони, покликаний прискорити постачання пікапів та іншої техніки на фронт. Уряд надав Агенції оборонних закупівель статус централізованої закупівельної організації, що дозволяє їй адмініструвати електронний каталог Prozorro Market і перебрати на себе взаємодію з ринком та частину бюрократичних процедур. Про це повідомляє «Главком».

фото: Михайло Федоров/Telegram

Основний акцент нової системи – закупівля пікапів, які залишаються однією з найзатребуваніших категорій транспорту для підрозділів на фронті. Раніше військові часто змушені були самостійно організовувати такі закупівлі, тепер цей процес централізують.

Агенція відповідатиме за ключові етапи: проведення ринкових консультацій, формування та уніфікацію технічних вимог, встановлення кваліфікаційних критеріїв, а також відбір і перевірку постачальників.

Механізм передбачає, що підрозділ обирає необхідну категорію техніки та специфікацію в каталозі, після чого система автоматично визначає постачальника з найкращою пропозицією серед перевірених.

Крім пікапів, на першому етапі до каталогу також включено мотоцикли, квадроцикли та багі — техніку, яка забезпечує мобільність і маневреність підрозділів.

Очікується, що нова модель дозволить скоротити час закупівель і зменшити адміністративне навантаження на військових, забезпечивши швидше постачання транспорту для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, що уряд ухвалив постанову, яка вдосконалює процедуру екстреного дообладнання авіаційної техніки. Відтепер літаки та гелікоптери можна швидше пристосовувати до сучасної війни та ефективніше використовувати для відбиття повітряних атак. 

Читайте також:

Теги: автомобіль Україна уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua