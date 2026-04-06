Уряд спростив закупівлю пікапів для війська

Централізовану систему передали АОЗ – техніку обиратимуть через Prozorro Market

Кабінет Міністрів запровадив новий механізм закупівлі транспорту для Сил оборони, покликаний прискорити постачання пікапів та іншої техніки на фронт. Уряд надав Агенції оборонних закупівель статус централізованої закупівельної організації, що дозволяє їй адмініструвати електронний каталог Prozorro Market і перебрати на себе взаємодію з ринком та частину бюрократичних процедур. Про це повідомляє «Главком».

Основний акцент нової системи – закупівля пікапів, які залишаються однією з найзатребуваніших категорій транспорту для підрозділів на фронті. Раніше військові часто змушені були самостійно організовувати такі закупівлі, тепер цей процес централізують.

Агенція відповідатиме за ключові етапи: проведення ринкових консультацій, формування та уніфікацію технічних вимог, встановлення кваліфікаційних критеріїв, а також відбір і перевірку постачальників.

Механізм передбачає, що підрозділ обирає необхідну категорію техніки та специфікацію в каталозі, після чого система автоматично визначає постачальника з найкращою пропозицією серед перевірених.

Крім пікапів, на першому етапі до каталогу також включено мотоцикли, квадроцикли та багі — техніку, яка забезпечує мобільність і маневреність підрозділів.

Очікується, що нова модель дозволить скоротити час закупівель і зменшити адміністративне навантаження на військових, забезпечивши швидше постачання транспорту для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, що уряд ухвалив постанову, яка вдосконалює процедуру екстреного дообладнання авіаційної техніки. Відтепер літаки та гелікоптери можна швидше пристосовувати до сучасної війни та ефективніше використовувати для відбиття повітряних атак.