На прифронтових територіях ворог поширює фейкові листівки з погрозами про наступ

Лариса Голуб
Лариса Голуб
На прифронтових територіях ворог поширює фейкові листівки з погрозами про наступ
Ворог залякує людей наступом та анонсує терор
Росія розкидає фейкові листівки у Нікополі

На прифронтових територіях Дніпропетровщини зафіксовано чергову інформаційно-психологічну операцію окупантів. Жителі Нікополя почали знаходити листівки з погрозами, де загарбники закликають запасатися продуктами та обіцяють «форсування Дніпра». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У пропагандистських матеріалах, які ворог поширює серед цивільного населення, містяться брехливі заяви про нібито підготовку наступу протягом найближчих двох тижнів. Окупанти закликають людей не користуватися цивільним транспортом та готуватися до бойових дій.

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Іван Базилюк зазначив, що це інформаційні провокації ворога. «Листівки містять погрози та брехливі заяви, спрямовані на виправдання власних злочинів проти мирного населення та дезорієнтацію громадян», – зазначив Іван Базилюк.

Керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко зауважив, що ключова мета ворога – посіяти страх. Також він додав, що росіяни фактично анонсують терор цивільних.

«Їх пілоти FPV регулярно атакують мирних людей і транспорт. Тому дуже важливо орієнтуватися на повідомлення місцевої влади та військових щодо безпекової ситуації», – зазначив Андрій Коваленко.

«Главком» писав, що на Сумщині зафіксовано випадки розповсюдження росіянами сфальсифікованих купюр за допомогою скидів із БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб щодо вербування українців. Зокрема, ворог збільшив кількість так званих операцій «під чужим прапором»: окупанти видають себе за співробітників правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти та диверсії.

