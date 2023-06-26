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Що робив спецпосланець Папи Римського у Києві? Стали відомі деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Що робив спецпосланець Папи Римського у Києві? Стали відомі деталі
Ватикан призначив кардинала Дзуппі главою спецмісії щодо примирення в Україні
фото з відкритих джерел

Предстоятель УГКЦ Святослав: Ватикан поки не бачить себе політичним посередником між Україною та Росією

Спецпосланець Папи Франциска кардинал Дзуппі приїжджав до Києва, щоб обговорити ситуацію в Україні та гуманітарну взаємодію України й Святого Престолу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав.

Як каже предстоятель Української греко-католицької церкви, Ватикан поки не бачить себе як політичного посередника між Україною та Росією в умовах  повномасштабного збройного протистояння.

«Якщо проводити паралелі зі світським життям, то це порівняння підходить до того, коли за часів президентства Дональда Трампа Курт Волкер був спецпредставником щодо України.. Тобто спецпредставник потрібен, аби підсилити роль Ватикану. Хоча на початку його роботи було декілька комунікаційних непорозумінь. Навіть сам Папа казав про імовірне посередництво, медіацію. Але потім ці слова Ватикан спростував», – пояснив предстоятель УГКЦ Святослав.

Як каже блаженніший Святослав, кардинал Дзуппі мав «компетенції слухати».

«Тобто його місія як спецпосланця відрізняється від місії спецпосланця за часів Папи Івана Павла ІІ, який їздив до президентів Буша і Хусейна, намагаючись запобігти війні в Іраку. Тоді спецпосланець приїхав із конвертом до лідерів держав, в якому був лист від Папи із певними застереженнями чи проханнями «не робіть того, але робіть те». У даному випадку Дзуппі такого конверта із планом дій, який би хотів нам накинути, не мав. Коли він зустрічався з українським президентом, спочатку з боку української делегації відчувалася напруга. Мовляв, не дай боже, він приїхав з якимось наперед приготованим планом, який хоче нав’язати Україні. Але нічого такого не було. Тоді українська сторона аж здихнула з полегшенням і діалог відбувся досить позитивно. У випадку з Україною було зрозуміло, що Ватикан не претендує на якийсь політичний шлях розв’язку», – зазначив предстоятель УГКЦ.

Зазначимо, Ватикан призначив кардинала Дзуппі главою спецмісії щодо примирення в Україні. Він офіційно має статус спеціального посланця Папи Франциска.

Також 6 червня у Києві президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі. Сторони обговорили ситуацію в Україні та гуманітарну взаємодію нашої держави й Святого Престолу в межах реалізації української формули миру.

Президент та кардинал Маттео Дзуппі детально обговорили імплементацію української формули миру та необхідність залучення до участі в Глобальному саміті миру якнайширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня.

Зеленський закликав Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану. Він зазначив, що Святий Престол також міг би зробити дієвий внесок у питаннях звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і відновлення справедливості.

Зі свого боку кардинал висловив солідарність Папи Франциска з українським народом і запевнив у готовності Святого Престолу долучитися до пошуку шляхів реалізації зазначених гуманітарних ініціатив.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск неодноразово намагався зупинити російське вторгнення в Україну. Блаженніший Святослав розповів, що Папа намагався вплинути на розвиток подій через Російську православну церкву, патріарха Кирила.

Головним інструментом впливу на хід тих чи інших історичних подій для Ватикану є діалог, слово, контакти, спілкування, дипломатія. Інших інструментів на політичному рівні Ватикан просто не має.

До слова, Папа Римський Франциск на початку повномасштабного вторгнення шукав можливості припинити війну в Україні: навіть особисто поїхав до посольства Росії при Ватикані, бо надіявся, що посол Росії має прямий телефонний контакт з диктатором Путіним, але цього не сталося.

Читайте також: На чиєму боці Ватикан? Велике інтерв’ю з предстоятелем УГКЦ Святославом 
Теги: Папа Римський війна Ватикан Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук

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