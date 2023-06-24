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Чому Папа Франциск не їде до України? Глава УГКЦ пояснив ситуацію

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чому Папа Франциск не їде до України? Глава УГКЦ пояснив ситуацію
«Головний меседж, який Папа хоче привезти до України також, мабуть, ще у стані опрацювання»
фото з відкритих джерел

Блаженніший Святослав: «Знаємо лиш про бажання Папи. Причому не тільки приїхати до Києва, але й до Москви. Це нас трошки бентежить…»

Папа Римський Франциск не їде в Україну попри своє щире бажання, бо йому доволі складно подорожувати, зважаючи на його нинішній стан здоров’я. І оскільки сьогодні з Києвом немає прямого авіасполучення, йому такого типу подорож здійснити було би доволі непросто. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав. 

«Вперше Папа висловив своє бажання приїхати до України ще перед початком повномасштабного російського вторгнення. Очевидно, що новий етап війни агресора проти України створив нові обставини, нові умовини і, до певної міри, змінив механізми організації у приготуванні такого візиту. Минулого року ми чекали на можливий візит, але в кінці року Папа послався на те, що йому доволі складно подорожувати, зважаючи на його нинішній стан здоров’я. Навіть ось зараз Папа лежав у лікарні (16 червня Папу Франциска виписали з лікарні ім. Джемеллі у Римі, де він перебував після операції на черевній порожнині – «Главком»)», – розповів блаженнійший Святослав.

Предстоятель УГКЦ зазначив, що головний меседж, який Папа хоче привезти до України також, мабуть, ще у стані опрацювання, проти Папа Римський особисто йому казав, що хоче відвідати Україну. 

«Папа справді хоче зробити все для того, щоби ця війна зупинилася. Але що це означає? Папа хоче бути благовісником добрих новин для українського народу. Але як це зробити? Ми сьогодні бачимо, що війна, всі злочини, які чинить Росія в Україні, робить нашу країну одним з найбільших викликів цього понтифікату, одним із найбільших викликів місії Папи Франциска у сучасному світі», – каже митрополит УГКЦ.

Поки Україна не має інформації про те, що вже є рішення про візит Папи до України. 

«Знаємо лиш про його бажання. Причому не тільки приїхати до Києва, але й до Москви. Це нас трошки бентежить, бо ми до кінця не розуміємо, який меседж Папа хоче привезти до України. То ж, над цим візитом буде ще потрібно усім нам добре попрацювати», – розповів він.

Нагадаємо, що 23 червня 2001 року, Папа Римський Іван Павло ІІ приїхав в Україну. Понтифік відвідав Київ і Львів. Пастирський візит тривав до 27 червня. За оцінками представників церкви, релігієзнавців, істориків, приїзд Івана Павла ІІ в Україну зробив українців більш впевненими у собі, повернув їм гідність і продемонстрував, що народ потребує морального авторитета. 

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Теги: Папа Римський Ватикан Україна УГКЦ Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук

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